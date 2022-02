Intensiivne sport ⟩ Epees viib tippu enesekontroll

Gabriela Truuse (17) ja Leana Mironova (15) on mitu korda rahvusvahelistel võistlustel osalenud ning juba sel aastal võistlustel häid kohti saavutanud. Äsja toimunud Eesti juunioride meistrivõistlustel epees kohtusid just nemad neidude finaalis. Gabriela on mitmekordne Eesti meister nii U15 kui ka U17 vanusegrupis ja Leana saavutas Põhjamaade meistrivõistlustel U17-s kolmanda koha.

Sportlik vehklemine jaguneb epeeks, floretiks ja espadroniks, mis erinevad natuke tehnika, varustuse, reeglite ja relvade poolest. Gabriela ja Leana keskenduvad epeele, aga on ka teiste stiilidega kokku puutunud, sest treener Anatoli Jasnov oli kunagi floretivehkleja ja on oma kogemustest rääkinud.

Tehnika areneb kordustega

Vehklemine on raske, aga treener Anatoli sõnul pingutust väärt ala. «See on äärmiselt huvitav. Tänapäeval ei taha lapsed väga pingutada ja otsivad trennist pigem lõbu, aga vehklemine nõuab vaeva,» seletas ta. «Kui tahad tõsiselt spordiga tegeleda, tuleb vaeva näha. See on rutiinne töö ega pruugi alguses meeldida, aga see läheb üle ja hakkab lõpuks väga meeldima.»

Mõõkadega vehklemine võib ohtlik olla, aga ettevaatlikkus ja keskendumine aitavad õnnetusi vältida. FOTO: Kristjan Teedema

Trennid toimuvad viis korda nädalas. Sõltuvalt päevast tehakse kas individuaal- või grupitreeningut. Esmalt tuleb keha soojaks teha, millele järgnevad harjutused jalgadele. Sammutakse edasi-tagasi, et õige tehnika jalgadesse kinnistuks. Seejärel torgatakse märklauda, millel saab treenida mõõgatehnikat, kaitseid ja muid harjutusi. Ülejäänud trenni moodustab puhas vehklemine. Kokku treenitakse kuni poolteist tundi. Tavaliselt on trennis 10–15 noort, kes kõik saavad sportlikult vehelda.

Pidev kordamine on edu võti ning vehklemises saab seda mõnuga teha. Väljaasted, sööstrünnakud, kiirendused ja koordinatsiooniharjutused on põhilised. Mõni harjutus sarnaneb isegi poksiga, sest vehklemises on tähtis jõud ja kiirus.

Vehkleja varustus on mõeldud eelkõige tema kaitsmiseks. See koosneb jakist, pükstest, alusvestist, vehklemiskindast ja maskist. Naistel on ka rinnakaitse. Mõõga küljes on elektriline juhe, mille abil saadakse teada, kas torge õnnestus ja kas punkt on sinu.

Keskenduda rajal toimuvale

Gabriela ema oli samuti vehkleja ning Anatoli õpetas ka teda. Ema pani Gabriela esimeses klassis vehklemistrenni ning sellest ajast on huvi säilinud. Leana vanemad lausa kohtusid vehklemistrennis ning kui mõne aasta eest tuli välja film «Vehkleja», näitasid vanemad seda Leanale. Seejärel otsustas tüdruk kohe trenni minna.

«Paar ohtlikumat hetke on olnud, eriti kui poistega vehkled, sest nad on palju agressiivsemad,» rääkis Gabriela. «Trennis on ikka mõnikord olnud, et huuled on katki läinud või sinikad on keha peal.» Aga vehklemine ongi intensiivne ja füüsiline tippsport ning mõlemad tüdrukud räägivad oma kogemustest naerulsui.