Südamesõbrad ⟩ Loomade sõprus eksisteerib igasugusel kujul

Kõige tavalisem nähtus võib olemas olla meie enda kodus, nimelt kassi ja koera sõprus. Kuigi kass ja koer on ajalooliselt üksteise vastu olnud, siis kodustatud loomad võivad tihti sõpradeks saada. Kui omanik on loomi korralikult kohelnud ja neid üksteisega korralikult tutvustanud, siis võivad kass ja koer väga hästi läbi saada.

Kuidas säärast sõprust ära tunda? Juba sellega, et nad saavad rahulikult ühe katuse all olla ega ole üksteise vastu agressiivsed. Veel võivad loomad koos magada, mängida ja üksteist puhtaks lakkuda. Samuti võivad nad pika aja peale üksteise kehakeelest aru saada. Kassid ja koerad nuusutavad tihti üksteise ninasid, mis ei ole koertele tavapärane tegevus. Selle õpivad nad kassidelt selgeks, kui loomi piisavalt koos hoida.

Koertel ja kassidel on mitu viisi kiindumuse näitamiseks, seda nii omavahel kui ka inimeste puhul. Näiteks kassid hõõruvad oma pead nende vastu, keda nad usaldavad ja omaks peavad. Koerad lakuvad oma lähedasi, mis on nende viis musi teha.

Äsja sünnitanud kass leidis vanemad kaotanud pardipojad ja võttis nemad enda hoole alla. FOTO: Shutterstock

Musi tegemine on inimeste üks peamine viis kiindumuse näitamiseks, aga seda teevad ka näiteks orangutanid ja kääbusšimpansid. Enamjaolt lastakse loomalastel üsna varakult oma elu peale minna, aga orangutanid hoolitsevad oma poegade eest, kuni nad on umbes 16-aastased. Mis veelgi hullem, uuringud on näidanud, et emased kääbusšimpansid võivad sekkuda oma poegade armuellu ning on kippunud neile ise partnereid välja valima.

Ka teine liik võib sõber olla

Zooloog Aleksei Turovski sõnul tuleb loomade sõprust mõista kui üksteise toetamist ja aitamist, üksteise seltsi nautimist. Kui loomad ei ela koos, siis liikidevaheline sõprus on võrdlemisi haruldane. Siiski on selliseid juhtumeid ette tulnud ja Turovski oskab ühe välja tuua Tallinna loomaaiast.

«Kunagi elasid loomaaias kõrvuti kaamel ja suur antiloop, aga neid eraldas aed. Vaatamata sellele veetsid nad väga palju aega üksteise seltsis. Kuna nad olid mõlemad suured loomad, said nad üle aia üksteist puhastada ja jooksid kõrvuti,» räägib Turovski.

Üle maailma on tuua mitmeid näiteid loomadest, kes küll muidu peaksid vaenlased olema, aga on kuidagi sõpradeks saanud. Näiteks Norras sõbrunesid koer ja rebane, kes sattusid metsas üksteisega kokku. Selle asemel, et kaklusesse sattuda, said loomadest semud ja nüüd jooksevad nad mööda metsa üksteisega võidu.

Sõbrale rohkem toitu

Turovski on olulise asjana ka täheldanud, et loomad lubavad oma sõpradele rohkem kui teistele loomadele. Näiteks kui loomal on suur hunnik toitu silme ees, võib ta oma semule natuke rohkem anda kui teistele kaaslastele. Seda on Turovski näinud ka lindude puhul.