Südamlik etendus, mida kergelt ei unusta

See lugu räägib kahest vennast, Karlist ja Joonatanist. Karl oli väga haige ja köhis. Ühel õhtul toimus nende kodus tulekahju ja nad otsustasid aknast alla hüpata ning sattusid Nangijaalasse. Esmapilgul paistis seal kõik imeline. Nad ujusid, püüdsid kala, käisid kõrtsis ja tantsisid. Nende sõpradeks said Sofia, Jossi, Hubert, Veder, Kader ja Pjuke.

Nangijaalas oli kaks haljendavat orgu: Kirsiorg ja Kibuvitsaorg. Mõlemaid ümbritsesid kõrged mäed. Kibuvitsaorg ei olnud enam vaba maa, vaid see oli langenud vaenlase kätte. Seda valitses kuri Tengil. Õige pea hakkas teisel pool mägesid tegutsema reetur, kes hoidis katlakoopas vangis Orvarit. Joonatan otsustas minna teisele poole mägesid, et Orvar vabastada, sest temata ei saa Kibuvitsaorg kunagi vabadust tagasi. Karl otsustas vennale järele minna, et teda kaitsta. Ta jõudis teisel pool mägesid ühe laagriplatsini. Laagriplatsi juures oli ka tema sõber Jossi, kes tegi valvuritega koostööd. Karl sai teada, et tema oligi reetur.

Seal olid valves sõdurid, kes tahtsid Lõvisüdameid lõksu meelitada, kuid Karl ei andnud end üles. Ta palus ühelt mehelt abi, et too mängiks tema vanaisa, et sõdurid teda kaasa ei võtaks. Selle mehe nimi oli Mattias. Sealsamas Mattiase maja juures tuli salauksest välja ka Joonatan. Hiljem kuulsid nad katlakoopa juures möirgamas lohet. Kui Tengil sõjasarve puhus, kuuletus lohe talle.

Korp on jõudnud Kibuvitsaorgu ning kohtub Tengili sõdurite Kaderi ja Vederiga. FOTO: Heikki Leis / Vanemuine

Joonatan ja Karl jõudsid salaukse kaudu Tengili lossini, kus oli vangis Orvar. Neil õnnestuski ta päästa, kuid valvurid said sellest teada ja lasid kõik sillad sulgeda. Nad hoiatasid kõiki valveposte, et vang on põgenenud. Joonatan ja Karl hoiatasid ka oma sõpru reetur Jossi eest, kes aitab Tengilit. Lõpuks said kõik sõbrad suure silla juures kokku ja hakkasid lohega võitlema. Lohe möirgamine oli nii tugev, et see tappis kõik Karli ja Joonatani sõbrad. Viimaks õnnestus Joonatanil sõjasarv enda kätte saada ja lohe kõrvaldada. Sõbrad ootasid neid pärast Nagiliimas, mis asus Nangijaalast palju kaugemal. Vennad otsustasid kuristikust alla hüpata, et samuti sinna jõuda.

Isegi etenduse ajal oli näha, kuidas näitlejatele meeldib see, mida nad teevad. Neil on kogu aeg lõbus ja see on nagu nende hobi, mitte töö. Nad ei tahagi lavalt ära minna, sest nad on hoopis teises maailmas. Mulle meeldis, et etendus oli tehtud laste jaoks nii ilusaks ja leebeks.