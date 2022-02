Intervjuu ⟩ «Röövlitütar Ronja» õpetab muutuma ja andestama

Kas olite varem «Röövlitütar Ronja» raamatut lugenud?

Joosep: Mina enda arvates olin, mulle meenusid raamatu illustratsioonid ja tuli meelde. Filmi olin ka näinud.

Doris: Olen seda kindlasti kunagi lugenud, aga ilmselt nooremana ja täpselt ei mäleta, mis tundeid see minus tekitas. Kooliteatris, kui olin umbes 13, tegime sellest väikese lavastuse. Seal mängisin ka Ronjat.

Kas Ronja on Lindgreni raamatutest teie lemmik?

Doris: Ei teagi, neid on nii palju ja nii häid! Mul on vist Pipi Pikksukk olnud rohkem hinges, olen seda ka rohkem lugenud. Aga nüüd, kui oleme selle lavastuse ära teinud, on Ronja kindlasti mulle lähemal kui ükski teine Lindgreni raamat.

Joosep: Ma oleksin ka kohe öelnud, et Pipi tegelane meeldib mulle kõige rohkem, sest ta on nii pöörane ja teistmoodi! Aga Ronja meeldib samuti. Kogu idee, mis selle ümber on, on väga ilus.

Kas oli ka mõni suur üllatus, kui saite teada etenduse stsenaariumi?

Doris: Vist see, kuidas on dramatiseering tehtud. Nüüd, kui oleme seda juba mänginud, on tagasisidet tulnud, et lavastuses on fookuses nii Ronja kui Birki suhted vanematega. Raamatus tundus rohkem, et fookuses on loodus, poisi ja tüdruku suhe, Ronja ja isa suhe. Aga nüüd on just vanemate vaade oma lastele – kuidas vanemad käituvad ja mis valikuid teevad. Seal tuli küll üllatusi.

Joosep: Iga materjaliga üllatab, kui sellega süvenenult ja pühendunult tööd teed, siis mis sealt välja tuleb. Sellega samamoodi. Mulle meeldib, et lastekirjanik on pannud nii suured teemad raamatusse, neid on alati äge lavastada.

Doris: Just, kasvõi see, kuidas kultuur või ühiskond areneb. Või kuidas noored mõtlevad teisiti kui vanemad ning kus nad keskel kokku saavad. See on lasteraamat, aga seal on suured maailma teemad sees, kui oskad neid otsida.

Kas teie tegelaste iseloomud või otsused meenutavad teile ka ennast?

Joosep: Kindlasti, aga hea materjal ongi selline, kus kõik saavad end mingil määral peegeldada. Minuga võrreldes on peategelased palju julgemad, uhkemad ja kangelaslikumad!

Doris: Jah, kui meie oleksime kunagi täpselt samas olukorras, siis ega ei tea, kuidas reageeriksime. Võibolla teeks sarnaseid valikuid, kuid ma ka kahtlen, et oleksin nii julge. Aga mingi jäärapäisus, mis on Ronjas, on küll minus olemas. Võibolla oli just rohkem noorena kui praegu. Et isegi kui tagajärjed on vahel valusad, tuleb mingid otsused ära teha, sest nii tundub õige.

Peategelasi Ronjat ja Birki mängivad Doris Tislar ja Joosep Uus. FOTO: Alan Proosa

Kas proovides või etendustel on juhtunud midagi ettearvamatut?