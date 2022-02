Aasta puu ⟩ Pihlakas kiirgab suurt väge

Kui palju erinevaid puuliike kasvab Eestis?

Sellele on raske täpselt vastata: kuidas teha vahet puudel ja põõsastel? Põõsas on ju väike mitmetüveline puu ja kõige kõrgemaid põõsaid loetakse sageli ka puude sekka. Looduslikult kasvab meil umbes 50 liiki puid. Kui liikidevahelisi hübriide eraldi lugeda, tuleb nimekiri veidi pikem. Kui põõsaid mitte arvestada, siis lühem. Aedadesse ja parkidesse toodud võõramaiseid puid on veel rohkem ja nende arv üha kasvab.

Kes ja kuidas valib aasta puu?

Botaanik Ott Luuk. FOTO: Margus Ansu

Aasta puu on 1996. aastast alates valinud ajakirja Eesti Loodus toimetus. Tavapäraselt on aasta puu valitud tuntud liikide seast ja lähedasi sugulasi tutvustatakse koos. Näiteks kase aastal räägiti arukasest ja sookasest. Nii saab kodumaistele puudele üsna kiiresti ring peale ja pihlakas ongi aasta puu juba teist korda. Järgmise aasta puu valitakse hilissügisel. Kui kellelgi on lemmikkandidaat, võib sellest kirjutada Eesti Looduse toimetusele.

Tutvustage meile pihlakat.

Harilikul pihlakal on Eesti looduses kaks lähemat sugulast – tuhkpihlakas ja pooppuu. Kui harilikul pihlakal on hulga väikeste lehekestega liitlehed, siis tuhkpihlaka ja pooppuu lehed on lihtsad – nagu lepalehed, aga alt valge villaga kaetud. Tuhkpihlaka leheserv on terve, pooppuul sakiliste hõlmadega, nagu käristatud. Pooppuu on meil läänerannikul ja saartel üsna tavaline ja seda kasvatatakse ka linnades ilupuuna. Tuhkpihlakas kasvab vaid Lääne-Saaremaal ja on looduskaitse all.

Algajal on looduses puude, aga üldse taimede tundmist hea harjutada suvel mõne piltmääraja, näiteks «Eesti taimede kukeaabitsa» abil. Talvel pungade järgi puude määramine nõuab natuke suuremat kogemust, aga pihlakad reedavad ennast sageli viljakobaratega. Kõige raskem on täpselt määrata aedades ja parkides kasvavaid pihlapuid, sest seal võib olla tegu mõne sissetoodud liigi või kultuursordiga.

Kuidas pihlakas paljuneb?

Pihlaka vilju kutsutakse marjadeks, aga ehituse poolest on need hoopis pisikesed õunad. Kui vili katki teha, siis leiame väikesi õunaseemneid meenutavad seemned. Pihlakamaiad linnud neelavad viljad alla koos seemnetega. Toitva viljaliha seedib lind ära, aga seeme tuleb soolestikust idanemisvõimelisena läbi ning langeb koos väljaheitega uude kasvukohta. Kui lind võtab vaevaks täis kõhuga lennata, siis jõuavad järglased emapuust väga kaugele. Pihlakas ajab ka kännu- ja juurevõsusid – eriti kui vana tüvi on viga saanud.

Pihlakamarjad ennustavad vihmast sügist. FOTO: Elmo Riig / Sakala

Kas pihlakamarjad kõlbavad süüa?

Loodusest korjatud pihlakamarjad on söödavad, aga mõrkja maitsega. Palju korraga neid naljalt keegi ei taha. Küll võib proovida pihlakaid panna maitseks näiteks õunamahla või -moosi sisse. Viljade maitse paraneb sügisel pärast esimest külmanäpistust, aga külmavõetud marjade söömine on tänapäeval pigem harjumatu. Aedades kasvatatakse pihlaka kultuursorte, mille viljad on suuremad ja mahedamad.

Kui kõrgeks ja jämedaks võib pihlakas kasvada?