Ei on ei ⟩ Seksuaalharidust tuleb lapsele anda maast madalast

Lastemajateenuse juht Anna Frank rõhutab, et seksuaalharidus ei ole laste seksima õpetamine, vaid oma keha ja piiride õpetamine ning oskus ja julgus ennast kaitsta. On tähtis, et noored mõistaksid, mis on sobiv ja mis mitte, ning teaksid, et oma keha kuulub üksnes endale. Keegi ei tohi seda küsimata puudutada või pildistada, isegi mitte ema, isa, arst või vanavanemad. Ei on ei ja teiste kohus on seatud piire austada.

Lapsevanemad peaksid seksuaalharidusega alustama lapse sünnihetkest. Nii mõistab laps varakult, et kui ta soovib kedagi näiteks kallistada või keegi teda emmata, tuleb küsida: «Kas ma võin sind kallistada?». Sellele on õigus ka eitavalt vastata. Isegi siis, kui kallistada soovib vanavanem või muu lähedane.

Omaette oskus on ka eitava vastuse peale mitte solvuda või lapsega seetõttu manipuleerima hakata. Kui laps oskab öelda «ei» endale kallile inimesele, siis suure tõenäosusega julgeb ta öelda «ei» ka siis, kui kallistust surub peale ebameeldiv inimene. Oma vastust ei pea põhjendama, vaid noore piire tuleb hinnata samamoodi, nagu soovivad täiskasvanud oma piiride puhul.

Lastemajateenuse juht Anna Frank. FOTO: Eero Vabamägi

Mis on väärkohtlemine

Seksuaalne väärkohtlemine on lapse kaasamine seksuaalsesse tegevusse, mille sisust ta ei saa täielikult aru ega ole võimeline andma sellele adekvaatset nõusolekut. Näiteks kontaktne seksuaalne väärkohtlemine on seksuaalse sisuga katsumine, lapse sundimine katsuma teise inimese suguelundeid, igasugust laadi seksuaalne kontakt.

Mittekontaktseks väärkohtlemiseks võib pidada lapsele pornograafilise sisuga teose näitamist, lapse katsumist sellise sisuga teose valmistamiseks (pildid, videod), suguelundite või rindade paljastamist, seksuaaltegevuse näitamist lapsele, aga ka seksuaalse sisuga vestlust.

Seksuaalsed ärakasutajad püüavad tihti panna oma ohvreid tundma häbi või süüd ärakasutamise eest või neid veenda, et see on üks armastuse vorm. Mõned väärkohtlejad kaasavad lapsi seksuaaltegevustesse nii mänguliselt, et laps võib tähelepanu nautida ja mitte mõista, et see oli ärakasutamine. Abiks turvaliste piiride seadmisel ning väärkohtlemise äratundmisel on materjal «Minu keha ja turvalisus» sotsiaalkindlustusameti veebilehel.

Lapsi väärkoheldakse seksuaalselt enam just siis, kui pere on kauem aega koos – nädalavahetustel, pühade ajal ja koolivaheaegadel. Tihti viiakse lapsed siis vanavanemate, onude-tädide juurde või viibivad nad vanematega pikalt kodus. Pole harv juhus, mil üks täiskasvanu last seksuaalselt väärkohtleb ning teine on sellest teadlik. Seadus ütleb, et kuriteost teadlik olev, aga infot endale hoidev inimene on sellega kuriteos kaasosaline. Seksuaalne väärkohtlemine on kriminaalkuritegu!

Ülevaatuse ruum lastemajas. FOTO: Eero Vabamägi