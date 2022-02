20 sekundit ja kaamera ⟩ Plokkvibu tipplaskurid elavad Türil

Maris: Minu story on üsna lihtne. Jõudsin vibuni aastal 2008 tänu isale, kes viis mind Viljandis sportvibu laskma. Ala hakkas mulle kohe meeldima. Kolm aastat tagasi hakkasin laskma plokkvibuga ja saatuse tahtel jõudsin siia. Põhirõhk on mul alati olnud vibul, aga käin veel ka võrkpallitrennis. Lisaks meeldib mulle suusatamine. Tegelikult on nii palju alasid, mis mulle meeldivad.

Meeri-Marita: Maarika tuli meie kooli vibukooli tutvustama, mis tundus päris tore ja panin ennast kohe kirja. Kodus ütlesin vanematele, et ma käin nüüd vibutrennis, ma ei tea, mida teie sellest arvate, aga mina hakkan käima. Kõrvalt olen õppinud kaheksa aastat muusikakoolis plokkflööti, põikflööti, klaverit ja kitarri. Käisin ka erinevates trennides, aga midagi ei jäänud külge. Näiteks mängisin korvpalli, aga ilmselgelt olen selle jaoks liiga lühike (kõik naeravad).

Mis vahe on plokkvibul ja sportvibul?

Maarika: Plokkvibu on tehnilisem ja sel on ees optiline sihik, mis tähendab, et sellega on võimalik hästi täpselt lasta. Sport- ja plokkvibu on ikkagi erinevad, mistõttu ei ole nii, et kui oled ühega hea laskja, siis automaatselt teisega ka.

Miks peaksid noored vibukooli tulema?

Robin: Kõik oleneb iseloomust. Mulle meeldib vibu, sest see on individuaalne spordiala, kus ei pea tiimikaaslastele toetuma. Kui olen hea ja tugev, siis võidan, ja kui kaotan, siis on põhjust vaid enda peale kuri olla. See mulle kõige rohkem meeldibki.

Lisell: Ala arendab ka vaimselt, sest vibu lastes tuleb osata oma mõtteid kontrollida.

Robin: Kui oled rahulikum ja sulle ei meeldi müramisspordialad, siis saad siin rahulikult oma mõtetega olla ja lihtsalt lasta.

Meeri-Marita: Vibu aitab igas eluvaldkonnas: õpime distsipliini, teeme üldfüüsilist trenni – siin on paljud asjad koos. Ükskõik, kuhu läheme, saame erinevates olukordades hakkama, sest meie närvikava on rahulik. Aga olen märganud, et lapsi toovad trenni filmid. Näiteks pärast filme «Näljamängud» või «Vaprake» huvi ala vastu kohe kasvas.

Maris: Minu arvates on see lihtsalt nii teistsugune spordiala, mis ongi tore.

Vibulaskjad Robin, Maris, Lisell ja Meeri-Marita. FOTO: Dmitri Kotjuh

Millised on teie eesmärgid seoses vibuspordiga?

Lisell, Maris ja Meeri-Marita: Saada maailmameistriks!

Robin: Kui aus olla, siis mind see enam nii väga ei huvitagi. Ma tahan seal Vegases ja igal pool lihtsalt võita. Tahan käia võistlustel, kus on head auhinnad, näiteks kus meeste esikohale on välja pandud 50 000 dollarit. MMil auhinnaraha aga ei saa.

Maris: Ma teen ka treeneripabereid.

Meeri-Marita: Ma otseselt treeneriks saada ei soovi, sest ma lihtsalt ei suudaks väikestega trenne teha.

Robin: Kui mulle pakutaks head võimalust näiteks USAs elada ja aidata vibusporti edendada, siis ma kindlasti läheksin. Eestis on raske selle alaga ära elada. Aga USAs on aasta ringi lahedad võistlused, kus peab kogu aeg pingutama ja sedasi arened ka ise palju kiiremini.