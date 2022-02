Saame tuttavaks ⟩ Ron Jonathan solistiks ei kipu

Jaanuari lõpus täisealiseks saanud Ron Jonathan oleks oma sünnipäeva tiheda graafiku tõttu peaaegu ära unustanud. Paljude jaoks oodatud vanus noormehele midagi suurejoonelist ei tähenda. «Tore ja lõbus on ikka, aga veelgi mõnusam oli perega aega veeta ja korraks aeg maha võtta,» ütles ta.

Ron Jonathani huvitab muusika, kus artist toob mõne uue elemendi muusikasse või kasutab vahendeid, mida keegi teine ei ole kasutanud. FOTO: Madis Veltman

Pere on talle tõesti oluline, sest suuresti just kasvukeskkond on mõjutanud tema tänaseid tegemisi. Nii sai Ron Jonathani lauljakarjäär alguse juba viieaastasena, kui ema viis ta RO Estonia poistekoori. «Minu pere on muusikat täis – vanaisa mängib kitarri ja on laulumees, samuti vanaema ja ema. See on mulle nii loomulik keskkond, mis on alati mind ümbritsenud,» tõdes ta.

Ka tema enda päevad mööduvad muusikat kuulates. Selle on Ron Jonathan enda jaoks lahti mõtestanud sedasi, et üks viis muusikat kuulata on panna see mängima niisama taustaks, näiteks süüa tehes. Sootuks teine on aga 15–30 minutit päriselt muusikat kuulata. «Lased kõik meeled vabaks ning tunnetad ja analüüsid, mis sulle kõrvadesse tuleb,» selgitas Ron Jonathan.

Täpselt sellised hetked teda vahel tabavad. See võib juhtuda näiteks koolitööd tehes, kui kõrv püüab kinni mõne huvitava teose ja alles mõne aja möödudes märkab ta, et on juba 15 minutit üksnes muusikat kuulanud. «Jubedalt tahaks vinüüle. Üks unistus on, et kui saan vanemaks, siis kogun hulga vinüülplaate, mis on ilusti kappi rivistatud. See oleks tore,» mõtiskles ta.

Poistekooris üles kasvanud

Muusika keskel elavale Ron Jonathanile tuli poistekoori minek justkui iseenesestmõistetavalt. Tal pole kunagi tekkinud mõtet laulmine kõrvale jätta ja hoopis millegi muuga tegelema hakata. Tal on küll laulmise kõrvalt käsil mitu asja, kuid üks ei välista teist. «Teen suure rõõmuga seda, mida armastan, ning muusika ja laulmine on mulle väga olulised,» kinnitas noormees.

Lisaks RO Estonia poistekoorile laulab Ron Jonathan Gustav Adolfi gümnaasiumi segakooris. FOTO: Madis Veltman

RO Estonia poistekoor jaguneb vanuse järgi kolmeks: Jukud, Juhanid ja põhikoor. 12 aastat tagasi alustas Ron Jonathan oma lauljakarjääri just Jukudest ning koori saamiseks vajalikku ettelaulmist mäletab ta üsna eredalt. «Läksin saali, laua taga istus dirigent Hirvo Surva ja veel keegi ning minuga koos laulsid veel kaks-kolm poissi.» Laulu nime Ron Jonathan ei mäleta, kuid see rääkis lindudest. Koori ta sai ning laulab seal tänaseni.

Baritoni häälerühmas laulev Ron Jonathan naudib koori juures just ühtekuuluvustunnet. «Olen sellega üles kasvanud ja pean koori oma teiseks pereks. Poistega saab nalja ja tore on koos laulda. Lähen proovidesse alati suure rõõmuga.»