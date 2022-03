Saame tuttavaks ⟩ Arhanna Sandra on suurte lavade laulja

KOMMENTAAR. Arhanna on laval tema ise

Lauluõpetaja Margot Suur

Arhanna ja lauluõpetajat Margot. FOTO: Arvo Meeks

Arhanna tuli Räpina muusikakooli laulma, kui oli viieaastane. Mäletan siirast rõõmu ja tohutut lauluarmastust, mida ta igasse tundi endaga kaasa tõi. Meie ühine teekond on olnud usalduslik, töine, kuid tundidest ei puudu kunagi ka naer ja nali. Arhannas on ausus, siirus ja rõõm, mis jõuab iga kuulaja südamesse. Ta ongi laval see, kes ta päriselt on. Arhanna on ka tohutult töökas. Kodus harjutab ta iga päev. Arhanna ema käib aeg-ajalt tundides ja teeb märkmeid, et tunnis õpitut ka kodus kinnistada. Koostöö koduga on väga hea.

Arhanna kuulab oma noore ea kohta väga palju erinevat muusikat. Tal on lemmikartistid ja laulud, mida ta tundidesse kaasa toob. Paljud laulud on pärit Disney animafilmidest. Ta elab iga muinasjututegelase rolli imeliselt sisse, muutudes nii printsessiks, merineitsiks kui ka lihtsaks tüdrukuks, kes pürgib oma unistuste poole. Tal on oma vanuse kohta head vokaalsed eeldused, sügav ja kandev hääl, mis võimaldab laulda vägagi keerulisi ballaade.

Mul on suur rõõm, et saan olla Arhannale toeks ja abiks tema lauljateekonnal. Püüan õpetajana üles leida kõik selle, mis temas veel peidus on ja tegeleda nende külgedega, mis vajavad arendamist. Usun siiralt, et Arhanna on sündinud lavale ning saab oma lauludega muuta maailma ilusamaks.