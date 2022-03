Lähevad nagu soojad saiad ⟩ Hubane raamatupood saadab raamatud uuele ringile

Mõne poodi jõudnud raamatu sisse on märgitud eelmise omaniku nimi või kirjutatud pühendus. Vahel juhtub, et raamatu vahele on unustatud ka kiri või foto. Hallikule meenus 80ndatel tehtud foto naisest suvila ees. «Vaatasin ja mõtlesin, kes see küll võib olla ja kus ta nüüd on? Teinekord jätangi need raamatu vahele, siis on ka ostjal huvitav ning tal tekib sellega justkui isiklik lugu,» rääkis ta. Põnev on mõelda, et igal poodi jõudnud raamatul on oma lugu, mis elab uue omaniku käes edasi.