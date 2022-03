Kultuursed kogemused ⟩ Seiklejate Vennaskond viib noored välismaale

Seiklejate Vennaskond sai alguse aastal 2003, kui grupp noori korraldas keskkonnakaitse teemalise noortevahetuse Eestis. Edasi hakkasid nad osalema juba haridusprogrammides välismaal. Alguses kaasati osalejaid tuttavate kaudu, kuid pakutavate võimaluste arv aina suurenes ja nüüdseks saavad kõik huvilised noortevahetusele kandideerida.

See on üks suurimaid taolisi organisatsioone Eestis ning lisaks noorte välismaale saatmisele korraldab Seiklejate Vennaskond koolitusi ja õppeprogramme. Samuti korraldatakse üritusi, mis tõstavad teadlikkust kultuurilisest mitmekesisusest, kaasatusest ja tolerantsusest.

«Saadame noori välismaale põhiliselt Euroopa Liidu haridusprogrammi Erasmus+ kaudu,» rääkis Eleri Paatsi Seiklejate Vennaskonnast. Erasmus+ pakub võimalusi välismaal õppimiseks ja praktikaks, olles avatud kõikidele õpilastele ja noortevahetustele. «Osalejad naasevad kodumaale uute ideede ja kontaktidega ning tihti planeerivad ise uusi tegevusi,» lisas ta.

Kui välismaal reisimine kõlab kallilt, siis suure osa summast katavad Euroopa Liidu programmid. Tihti on majutus, toit ja tegevused tasuta ning tasutakse ka suurem osa reisikuludest.

Noortevahetusel Küproses istutavad noored taimi. Foto: Seiklejate vennaskond

Uute noortega kohtumine

Milline siis noortevahetus välja näeb? «See on 5–21 päeva kestev kohtumine, kus tegevusi viiakse ellu kindla tegevuskava raames. Osaleda saavad noored vanuses 13–30, ning grupile on saatjaks täiskasvanud noortejuht,» seletas Paatsi. See võib toimuda Eestis, mõnes Euroopa liidu riigis või ka kaugemal. Eestlased on noortevahetusega jõudnud ka Türki ja Gruusiasse.

Alguses võib võõras kohas ja võõras keeles hakkamasaamine tunduda hirmus, aga Paatsi sõnul pole põhjust karta. «Nimest ei tasu lasta end heidutada – vahetatakse teadmisi ning oskusi ja saadakse uusi hoiakuid. Noortevahetus ei eelda, et võõrsile minnes pead kedagi ka ise võõrustama. Pigem on tegu rahvusvahelise noortelaagriga.»

Noortevahetuste teemasid on mitmeid ning kunagi ei ole üht kava, mida järgida. Enne kohtumist koostavad noored tegevusplaani valitud teema käsitlemiseks, mis võib hõlmata näiteks töötube, rühmatöid, arutelusid, rollimänge, simulatsioone, tegevusi vabas õhus jne. Noortevahetuse ajal viiakse need plaanid koos ellu. Eelkõige on noortevahetus hea võimalus õppida tundma teisi kultuure ja noori teistest riikidest ning tegeleda just enda jaoks oluliste teemadega.

Selleks et samuti Seiklejate Vennaskonna abil välismaale jõuda, pole vaja teha muud kui kandideerida. «Igas projektis anname teadlikult osa kohti noortele, kel veel rahvusvahelist kogemust pole. Juba paaril korral osalenud noored saavad proovida kätt grupijuhi rollis, kus on võimalus võtta veidi rohkem vastutust,» ütles Paatsi.

Kandideerida saavad kõik noored, ka need, kel on vähem võimalusi. «Meil on kohalikud partnerid, kes on noortega otseses kontaktis. Peamiselt leiavad vähemate võimalustega noored tee meieni nende kaudu. Käime ka ise infoüritusi ja ettekandeid tegemas väiksemates Eestimaa paikades. Tihti teevad meie kaudu käinud noored ise koolis ettekande oma kogemusest ja kaasavad eakaaslasi.»

Üks näide noorte omavahelistest tutvumisõhtutest noortevahetusel Rumeenias. Foto: Seiklejate vennaskond