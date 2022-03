Juunior esitleb ⟩ Premium liiga lemmikklubi määraja

Tallinna FCI Levadia

Asutatud: 1998

Eelmise hooaja koht: 1.

Meistritiitleid: 10

Valitsev meister FCI Levadia läheb uuele hooajale vastu eesmärgiga kaitsta oma tiitlit, ent see pole kindlasti lihtne. Levadia kvalifitseerus Eesti meistrina ka Euroopa suurima klubiturniiri UEFA meistrite liiga eelvoorudesse, mis tähendab, et ees ootavad mängud suurte Euroopa klubidega.

Levadia mäng on emotsionaalne ning nad pulbitsevad tahtest võita, kuid võivad aeg-ajalt üle keeda. Aga see on ka üks põhjustest, miks Levadia möödunud hooaja võitis ja on ka seekord üks favoriitidest. Jalgpall on siiski füüsiline mäng ja tugevamad jäävad peale. Levadia on küllalt tugev.

Tallinna FC Flora

Asutatud: 1990

Eelmise hooaja koht: 2.

Meistritiitleid: 13

Flora on Eesti läbi aegade suurim jalgpalliklubi ning seda peegeldavad ka tulemused. Nad on professionaalsed igas aspektis, alates vabatahtlikest kuni mängijateni välja. Flora on musternäide sellest, kuidas üks klubi peaks toimima ning igal hooajal võib neid kindlasti lemmikute sekka arvestada.

Enne uue hooaja algust on mitu Flora mängijat siirdunud välismaale, et end suuremal areenil proovile panna. Seetõttu võib klubil minna pisut aega, et hoogu sisse saada. Vaatamata sellele on nad ikka ühed favoriidid. Kui tahad end võrdlemisi kindlalt tunda, et sinu klubi on tiitliheitluses tegija, siis tasub Florale pöialt hoida küll.

Flora sai möödunud hooajal Euroopa tippklubidega madistada. FOTO: Tairo Lutter

Paide Linnameeskond

Asutatud: 2004

Eelmise hooaja koht: 3.

Meistritiitleid: 0

Paide Linnameeskond tõusis Premium liigasse 2009. aastal ning on sellest alates stabiilselt end kõrgliigas näidanud. Kuigi klubi pole väga kaua eksisteerinud, siis lühikese ajaga on nad üles ehitanud korraliku jalgpallikultuuri ja fännibaasi. Meeskonnatunne kajastub ka mängustiilis.

Kui keegi suudab Levadiat ja Florat ohustada, võiks see olla just Paide. Eelmisel hooajal saavutatud kolmas koht võib olla märk veel parematest saavutustest ning hea õnne korral on Paide võimeline kõiki meeskondi alistama. Neil tasub kindlasti silma peal hoida.

Nõmme Kalju FC

Asutatud: 1923

Eelmise hooaja koht: 4.

Meistritiitleid: 2

Nõmme Kalju särkidel on kirjas «rämmar», mis viitab mõneti ka meeskonnavaimule. See on pisut kaootiline, aga lõbus tiim, mida jälgida. Mehed mängivad südamega, kuid võivad ka pisut liiga hoogu sattuda. Nõmme Kalju on ajalooline klubi ja viimase 15 aastaga on nõmmekad mitu korda ka tiitliheitluses olnud, kahel korral lausa võitnud.

Kuigi Nõmmele suuri tiitlilootusi ei panda, tasub nende mänge alati vaadata. Nõmmekad võitlevad iga punkti eest ja on kindlasti tiitliheitlejatele pinnuks silmas. Kui tahad vaadata lõbusat, kiiret ja rämmarit jalgpalli, siis vali lemmikuks Nõmme Kalju.

Paide Linnameeskond (sinise särgiga) ja Nõmme Kalju (valge särgiga) sihivad mõlemad kohta esikolmikus. FOTO: Dmitri Kotjuh

Tallinna JK Legion

Asutatud: 2007

Eelmise hooaja koht: 5.

Meistritiitleid: 0