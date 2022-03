Rute Trochynskyi: meeleavaldused võiks olla veelgi suuremad! See toetab ukrainlasi

Sinu ema on eestlane ja isa ukrainlane. Milline on olnud sinu kodune keel ja kultuur?

Isaga räägin siiamaani ukraina keeles, et keelt meeles hoida ja olen sellega harjunud. Emaga räägin alati eesti keeles ja vanaema õpetas mulle selgeks vene keele. Seega võib öelda, et meil on kodus kolm keelt. Ise tunnen end nii ukrainlase kui ka eestlasena. Ka minu vanemad on alati öelnud, et ma ei ole 50% ja 50%, vaid olen 100% eestlane ja 100% ukrainlane.

Millised on suurimad erinevused kahe kultuuri vahel?

Ukrainlased on palju temperamentsemad, näiteks rääkides kasutavad nad žeste ja hääl on valjem. Vahel, kui mu vanaema ja isa räägivad, siis sellele, kes keelest aru ei saa, võib jääda tunne, et nad kohe-kohe lähevad riidu. Nende vestlused on palju emotsionaalsemad kui eestlastel, kes on vaiksemad ja tagasihoidlikumad. Ukrainlased ka laulavad hästi palju. Kui neil on õhtused söömaajad või istumised, siis on kohe ka laul lahti.

Aga sarnasused?

Mõlemad on hästi lahked rahvad.

Kuidas teie oma peres tähtpäevi ja pühi tähistate?

Sünnipäevad on nagu sünnipäevad ikka, aga meil on kaks korda aastas jõulud ja uusaasta. Ukrainas tähistatakse kirikupühi n-ö vana kalendri järgi, mis on meie omaga 13 päeva nihkes. See on lahe, sest saame mõlemal päeval kingitusi.

Ukrainlastel on komme teha jõulude ajal 12 rooga, mis pannakse lauale ja igast roast peab natuke maitsma. Meil on üks energeetiliselt tähtis söök, kuhu sisse on pandud palju jõusümboleid. Näiteks moon on jõukuse sümbol, mesi sümboliseerib magusat elu, tangupuder on jõusümbol jne.

Kui meil on mardi- ja kadripäev, siis ukrainlastel on kord aastas jõulude eel koljadki. Siis pannakse selga suured kostüümid, kätte võetakse toikad, mille otsas on tähekesed ja nii käiakse ukselt uksele laulmas. Pererahvas annab laulu eest midagi head ja soovib õnne.

Rute on viiulit mänginud kuueaastasest saati. Foto: Eero Vabamägi

Sa oled küll muusika sees üles kasvanud, kuid kuidas tekkis soov ka ise muusikuks saada?

Juba väiksest peale võttis isa mind Svjata Vatra kontsertidele kaasa ja viieaastasena ka lavale laulma. Pidevalt ukraina ja eesti laule lauldes tekkiski mul muusika vastu suur armastus. Kuueaastasena läksin viiulit õppima ja sealt sai alguse minu armastus klassikalise muusika vastu. Nüüd õpingi Tallinna muusikakeskkoolis klassikalist viiulit ja klassikalist laulu.

Isa ja vanaema on mulle ukraina rahvalaulud selgeks õpetanud, nii et ma pole ise tähelegi pannud. See ei käi nii, et tule nüüd siia ja hakkame õppima, vaid laulud on mulle lihtsalt elu käigus meelde jäänud. Pärimusmuusika, džässmuusika ja klassikaline muusika on mul nii sügaval hinges ja tean, et tahan saada muusikuks.

Mida veel oled oma isalt õppinud?