Uus film kinos ⟩ Eesti noored sirgusid kaamera ees täiskasvanuks

Väljaspool filmi ja sellega seotud üritusi pole noored kokku saanud, kuna kõigil on oma elu elada. «Facebookis ja Instagramis ikka jälgime kõiki, aga viimane kord, kui me kõik kokku saime, oli enne esimese filmi esilinastust,» seletas Karit. Kui nüüd uus film esilinastub, on taas kord lootus noortel üksteist näha.

Gümnaasiumi lõpuaktusel ei teadnud teised lõpetajad, et filmikaamerad ka aktusele tulevad. Foto: Kaader filmist

Kogemust ja julgust

Stseenides, kus oli palju inimesi, ei maininud noored eelnevalt teistele, et kaamerad on samuti kohal. Näiteks gümnaasiumi lõpetamisel ootas teisi abituriente ees üllatus, kui kaameramehed end valmis seadsid. Samuti filmiti taustakaadreid poodides ja muudes kohtades. Karitile meeldis vaadata, kuidas ostlejad ootasid pingsalt ukse taga, kuni kaamerad ära läksid, et nad saaksid edasi šopata.

Filmides osalemine on kõikidele noortele andnud julgust ja hea kogemuse. Dorise sõnul on filmimine aidanud ka ülemõtlemisest lahti saada. «Sa ei ole kunagi homme see, kes sa täna oled,» ütles ta. «Oluline on hirmust ja ülemõtlemisest lahti lasta. Mina olen mina ja võib-olla homme mõtlen juba uusi asju. Ma olen uhke iga minuti üle, mida saan vaadata oma lapsepõlvest.»

«Me kasvame ja võime iga päev olla täiesti erinevad inimesed,» lisas Karit. «Uues filmis näidatakse minu värsket suhet ja ma mõtlesin, kas peaks või kas tasub seda näidata. Sel momendil on elu selline nagu ta on ja seda peab näitama.»

Noored ei välista, et 12 aasta pärast tuleb uus film, ning siis ka 12 aastat pärast seda. «Kujuta ette, kui äge ajalooline materjal on see, et sa näed inimese muutumist ja kujunemist läbi aastate. See on palju parem kui mõni psühholoogiaõpik. See on elav pildialbum, aga see ei sõltu ainult meist,» arvas Doris.