Rahatargad noored alustasid investeerimisega juba algklassides

Kas olete seadnud endale ka investeerimise eesmärke?

Keily: Et tulevikus oleks lihtsam – kui on raha vaja, on see olemas. Ma tahan reisida ja maailmas ringi vaadata. Väga tahan Jaapanisse minna, sest mulle nii meeldib see kultuur. Ma võiksin Jaapanist tunde rääkida (naerab). Seni kõige kaugem riik, kus ma käinud olen, on Portugal.

Kas raha mõistlikult kulutamist peab samuti õppima?

Keily: Jaa, muidugi. Muidu saad raha, kulutad kõik ära ja alles ei jää midagi. Selleks peab ennast kontrollima. Aga sellega harjub ära, et täna ostan midagi väikest, et homseks ka raha jääks. Või sel nädalal ei osta midagi, sest siis saan teisel nädalal midagi suuremat osta.

Rain: Tuleb õppida oma kiusatusi taltsutama, mis oli alguses üsna keeruline. Mäletan, et kui sain oma esimese taskuraha, kulutasin kohe esmaspäeval kõik ära.

Noored usuvad, et ka lauamängud saavad rahatarkust õpetada. Foto: Konstantin Sednev

Mida te raha laenamisest arvate?

Keily: Ma pole eriti kelleltki laenanud.

Rain: Kui mõni sõber jätab raha koju ja ma ostan talle poest midagi ja ütlen, et ta võiks tagasi maksta, siis ta ka maksab. Ühele sõbrale ütlesin, et pole vaja tagasi maksta, mille peale ta vastas, et toob raha homme tagasi. Ja kuigi ma ei tahtnud, oli see tema poolt eeskujulik käitumine.

Kas teil on ka investeerimise eeskujusid?

Rain: Ei ole. Ma tean vaid, et Bill Gatesil on minuga samal päeval sünnipäev.

Keily: Eeskujudeks on ema ja isa.

Kui palju te sõpradega rahast räägite?

Rain: Minu üks klassivend on teistest rohkem rahatark, ta oskab rääkida aktsiatest ja fondidest.

Keily: Vahepeal tuleb see teemaks küll. Kui ütlesin sõpradele, et ma investeerin oma raha, siis üks sõbranna rääkis sellest oma emale ja hakkas ka investeerima.

Miks teised seda siis ei tee?

Rain: Ma olen rahatarkust päris põhjalikult oma sõpradele seletanud, aga nad ei võta õppust.

Keily: Võib-olla pole neil lihtsalt huvi.

Kas raha teeb õnnelikuks?

Keily: Minu meelest teeb küll. Öeldakse küll, et raha ei ole õnneks vaja, aga selle eest saab osta asju ja need teevad mind praegu õnnelikuks. Raha eest saab minna reisile ja ka reisides olen ma õnnelik.

Rain: Filmis «Suvi» ütles üks tegelane, et mida vähem asju, koli ja kraami sul on, seda õnnelikum sa oled. Ma arvan, et see on nii ja naa. Raha tagaajamisega ei tasu ahneks minna ja raha ei tohi kunagi olla eesmärk omaette, vaid raha on vahend, mis aitab õnnelikku elu elada. Kui sul on palju raha, aga pole pere ega sõpru, siis pole võimalik õnnelik olla.