Saame tuttavaks ⟩ Stefanil on mustad ja valged klahvid kontrolli all

Esimese tõuke klaveriõpinguteks sai Stefan emalt Silvia Ilveselt, kes tegi toona vaid nelja-aastasele poisile ettepaneku pilli õppima asuda. «Mõtlesin, et see oleks küll lahe, kui ma oskaksin klaveril rokilugusid mängida,» meenutas Stefan oma reaktsiooni. Nii saidki alguse tema klaveriõpingud ning ta omandas pillimängu algteadmised oma vanaema käe all. Klaver lummas Stefanit kohe, mistõttu pole tal olnud põhjust ega soovi instrumenti vahetada. «Ka minu õpetaja Maigi Pakri on öelnud, et olen väga andekas,» tõdes poiss.

Esimesed kolm aastat Tallinna vanalinna hariduskolleegiumis ja nüüd Tallinna muusikakeskoolis õppiv Stefan on esinenud ja võistelnud nii Eestis kui ka välismaal, kuid tunnistas, et enne iga võistlust on ka temal, üsna kogenud pianistil, närv sees. «Ma ei saa seda kuidagi tagasi hoida,» nentis ta. Aga oma väikesed nõksud tal selleks siiski on. Näiteks aitab see, kui Stefan mõtleb oma lähedastele, kes tema esinemist vaatavad. See teadmine tekitab soovi teha veel parem sooritus.

Võistlused veebi teel

Viimastel aastatel on tihti tulnud võistelda hoopis nii, et keegi filmib Stefani klaverimängu ning video tuleb panna näiteks YouTube’i üles. Sedasi osales ta Oskar Stroki nimelisel rahvusvahelisel noorte pianistide konkursil Lätis, kus tema vanusekategoorias võistles lausa 31 pianisti.

Stefan on proovinud ka ise muusikat kirjutada. Ta ei tee seda arvutiga, vaid klaveri taga istudes ja noote otse noodipaberile kirjutades. Foto: Mihkel Maripuu

«Kui videot tegime, siis pingutasin väga, kuid kui tulemused tulid, olin rahulik,» selgitas ta. Stefani sõnul oli hoopis ema see, kes tulemuste teatamise ajal elevil oli. Ta kutsus poja, et koos tulemusi vaadata ja nähes, et Stefan oli saavutanud lausa grand prix’, hakkas ema suurest rõõmust hüppama.

Kui tegu pole võistlusega, vaid tavalise esinemisega, näiteks koos tšellistidest ema ja vend Tristaniga, on ka Stefanil närv kohe väiksem. Seda peamiselt seetõttu, et enamasti on klaver siis saatjapilliks ja tšellod mängivad soolot. «Ükskord tegime aga vastupidi ehk kolm tšellot, ema, Marcel Johannes Kits ja minu vend, saatsid hoopis mind ja mina olin solist. See oli tore ja tegime sellest ka video,» tuli Stefanil meelde.

Stefani argipäev

Heade tulemuste nimel tuleb palju vaeva näha. Nii ei möödu Stefanil nädalas pea ükski päev ilma klaverit mängimata. Tavaliselt mängib noor pianist n-ö käed soojaks heliredeliga ja siis tuleb harjutada kas esinemise või võistluse repertuaari. Ühed tema lemmikheliloojad on näiteks Ferenc Liszt ja Frederic Chopin. «Mulle meeldivad võimsad, kiired, rasked ja keerulised lood,» täpsustas Stefan.

Mitu tundi Stefan iga päev harjutab, on keeruline öelda, pigem sõltub see konkreetsetest asjaoludest. Tegelikult ei olegi eesmärgiks kindel tundide arv täis mängida, vaid tahe aina paremaks saada.