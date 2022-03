Lummav vaatemäng ⟩ Virmalised maalivad öist taevast

Miks virmalised inimestele nii väga meeldivad?

Sest need on ilusad. Virmalised on köitnud inimesi juba ammustest aegadest oma müstikaga. Nende tekkepõhjus ja seos Päikesega avastati alles 19. sajandil. Lisaks ilule ja müstikale lisandub Eestis see, et meil on tugevad virmalistemängud väga haruldased ja nende etteennustamine ei ole lihtne – tekib hasart, jaht ja virmalise kinnipüüdmine kas silma või kaameraga muutub eraldi eesmärgiks.

Mis asjad on virmalised?

Virmalised on Maa atmosfääris tekkiv optiline nähtus, mida põhjustab päikesetuul. Kuna Päike koosneb plasmast, on selle pöörlemine laiuskraadidel erinev ehk Päikese ekvaator ja poolused pöörlevad eri kiirusega. Selline pöörlemine põhjustab Päikese magnetvälja jõujoonte paindumisi ja põimumisi. Päikese pinnalt eraldub seetõttu kosmosesse pidevalt osakesi – prootoneid ja elektrone. Päikesetuul on enamasti piisavalt nõrk ja Maad kaitsev magnetväli püüab need osakesed kinni ning juhib Maast mööda. Lisaks eraldub Päikeselt eri sündmuste tagajärjel (krooniaugud, protuberantsid, loited) kosmosesse suuremaid osakestepilvi, põhjustades tugevamaid «tuuleiile». Tugevama päikesetuule korral suudavad meieni jõudnud osakesed tungida pooluste juures Maa atmosfääri ning ergastavad termosfääris asuvaid molekule. Ergastumise tulemusel eraldunud valgust näemegi virmalistena.

Virmalised on ka teistel planeetidel. Kui Maa virmalised on peamiselt rohelised, siis Saturni virmalised on punased ja Jupiteril sinised. Värv sõltub sellest, milline aine valgust eraldab. Virmaliste põhivärvi, rohelise, annab meile hapnik ja lillad sambad lämmastik.

Virmalised Pakri poolsaarel. Foto: Eero Vabamägi

Kui tihti virmalised tekivad ja millest see oleneb?

Virmaliste sagedus oleneb sellest, kui aktiivne on Päike. Passiivses faasis on Päikesel sündmusi vähem, aktiivses faasis rohkem. Kui Päikest läbi teleskoobi vaadelda, siis mida rohkem on sel päikeseplekke, seda aktiivsem see on.

Lükkan ümber ka ühe müüdi: virmalised ei teki külmast. Seni, kuni virmaliste tekkepõhjus oli teadmata, oli see kogemuslik järeldus – on ju meil pakasega kõige pimedamad ja selgemad ööd, mis on soodsad tingimused virmaliste nägemiseks. Nii see rahvajutt edasi elabki.

Kui tihti on võimalik Eestis virmalisi näha?

Virmalised tekivad enamasti 60. laiuskraadist pooluste poole. Eesti asub laiuskraadidel 58–59 ehk põhjapoolse virmalistevöö piiril. Seega, kui meist põhja pool on virmalised nähtavad ka nõrgema päikesetuulega, siis Eestis on need vaadeldavad tugevamate päikesetormide ajal.

Rohekat virmalistekaart on võimalik Päikese aktiivse faasi ajal näha päris tihti, juhul kui taevas on selge. Tugevamaid mänge saab aga aasta jooksul sõrmedel kokku lugeda. Arvestama peab ka, et virmalisi ei saa meie laiuskraadil vaadelda valgetel suveöödel. Meie virmaliste hooaeg kestab augustist aprillini.

Kas virmalisi näeb palja silmaga?