Seltskonnamäng ⟩ Lõbus padel sobib kõigile

Maailmas pole padel tegelikult uus spordiala. Seda hakati mängima 70ndatel Mehhikos, kust see hakkas tasapisi levima ka mujale maailma. Padel+ Roccas loodi Eesti esimene padeliväljak 2017. aastal ning nüüd on aasta-aastalt tekkinud sise- ja väliväljakuid ka mujal Eestis.

«Padel on lõbus ja sõltuvust tekitav seltskonnamäng – kui juba korra oled hakanud seda mängima, tahad järjest rohkem. See on mäng, kus pole nii suurt tähtsust, kas oled väga tugev, kas sul on väga hea sportlik vorm, kas oled mees või naine,» võttis vanemtreener Jaak Timpson ala lühidalt kokku. «Kui oled natukenegi sporti teinud, siis saad sellega lõpuks hakkama.»

Treener Jaak Timpson. Foto: Madis Veltman

Padel meenutab veidi tennisemängu, kuid erinevad on nii reketid kui ka pallid ning väljakut ümbritsevad seinad. Reeglidki on pisut lihtsamad, kuid näiteks punkte loetakse samamoodi kui tennises. Kui oled varem mänginud tennist, squash’i või isegi lauatennist, võib sul olla ka padelis eelis. Samas pole see nõutud ning proovida võivad muidugi kõik. Padelit mängitakse paarides ning seetõttu on see vahva vaba aja veetmise viis näiteks pere või sõpradega.

Lihtsus peitub ka selles, et trenni saab tulla, kaks kätt taskus – kõik vahendid pakutakse kohapeal. Kui esimesed mängud meeldivad ning on soov padeliga jätkata, võib soetada juba oma reketi, padelijalanõud jm.

Midagi rasket pole

Paljud noored ongi trenni sattunud just vanemate, sugulaste või sõprade soovituse kaudu. Enim kiideti trenniseltskonda, treenereid ning mõnusat mängu. «Padel on tore ja soovitan seda kõigile, sest seda on hästi lihtne hakata kohe mängima,» kiitis Laura-Liisa (13). «Sõbrad on siin ja saan palju mängida – pool trenni on harjutused ja siis ülejäänud on mäng,» märkis Oliver (15). Marta (14) mängis varem tennist, kuid alates septembrist läks üle padelile ning leiab, et iga trenn on erinev ja midagi rasket selles pole.

Poisid on padelitrenni tulnud peamiselt sõprade-sugulaste soovitusel. Pildil (vasakult) Florian, Hugo, Oliver ja Gregor. Foto: Madis Veltman

«Vahepeal ikka tuleb raskeid ülesandeid ka, näiteks mõned löögid ei tule välja, aga sellest saab üle. Tulebki lihtsalt mõned löögid ja tehnika ära õppida, siis on kõik väga hästi,» arvas Emma (14). «Mõned huvitavad löögid vastaste poolt võivad olla rasked, aga olen mängutehnikas ja löökides palju arenenud,» lisas kaheaastase mängukogemusega Hugo (16).

Detsembris toimusid Eesti esimesed noorte meistrivõistlused. Gregor (14) on padelit mänginud nüüdseks vaid mõne kuu, kuid sai end kohe alguses võistlustel proovile panna ning saavutas paarilisega kolmanda koha. Florian (14) on mänginud kauem, üle kolme aasta, ning tuli võistlustelt koju uhke kuldmedaliga. Emma tuli oma paarilisega teisele kohale ning Katarina (11), kel mängukogemust kaks aastat, sai pronksmedali. Muuseas, Katarina tutvus selle mänguga esimest korda reisil Hispaanias, kus see mäng on väga levinud.

Tüdrukutele meeldib padelis seltskond ja noored treenerid. Pildil vasakult: Emma, Marta, Katarina, Laura-Liisa. Foto: Madis Veltman

Ala areneb ja laieneb

Kuna padel on meil veel suhteliselt värske ala, siis pikema mängukogemusega sportlastega, näiteks Argentiinast, Hispaaniast või Mehhikost, eestlasi veel päris võrrelda ei saa. Tähtis on aga nii treenerite kui ka mängijate areng ning Timpsoni sõnul käib mitu korda aastas Eesti treenereid juhendamas treener Hispaaniast. «Töö käib selle nimel, et Eestis saaks see ala veel rohkem professionaalsemaks,» lisas ta.

Treener Rosanna Veskimägi. Foto: Madis Veltman

Põnev on see, et viie tegutsemisaasta jooksul hakkab noorte mängijate seast vaikselt sirguma juba ka treenereid. Väga hea näide sellest on Rosanna Veskimägi (18), kes on padelit mänginud algusest saati. «Tegin juba 2019. aastal lastega väiksemaid asju, aga päriselt hakkasin treeneriks eelmise aasta sügisel. Annan nii eratrenne kui ka trenne lastele ja naistele,» rääkis ta.

Rosanna noortetrennidesse on suur nõudlus ning tüdrukud peavad teda justkui iidoliks. Temagi julgustab spordiala proovima nii poisse kui ka tüdrukuid, sest padeliga on kerge alustada, ükskõik missuguse taustaga sa oled. «Ja mida rohkem edasi arened, seda enam on alati uusi huvitavaid asju, mida saad teha. Näiteks uued löögid, mida tennises ei ole, ja igasugused uued katsetused,» teab noor treener oma kogemusest.