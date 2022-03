Automudelism ⟩ Käed õliseks ja ringrajal üksteisega võidu!

Mudelauto koosneb põhimõtteliselt samadest detailidest nagu päris auto. «Komponente on palju ja kõik see tuleb noortel ise kokku panna. Kui midagi ei tööta või läheb katki, tuleb see kas parandada või välja vahetada,» selgitas huviringi juhendaja Tõnis Lattik. Teisisõnu tuleb ise oma masinaid remontida ja hooldada. Remontimisele kuluv aeg oleneb sellest, milline jupp katki on. Auto tuleb siis lahti võtta, rikkis osa välja vahetada ning mudel jälle kokku panna.

«Noorte kõige suurem komistuskoht on iseenda püsivus – kas suudad piisavalt kaua keskenduda,» tõi Lattik välja mudelismi põhilise raskuse. Osa noori võtab pärast huviringi oma auto koju kaasa ja hooldab seda seal. Nii saavad nad kohapeal rohkem aega pühendada ringrajal sõitmisele.

«Siin on põhiautod ikkagi need, millega omavahel võidu sõidetakse,» ütles Lattik ja lisas, et reeglina on mudelina olemas kõik autod, mis on olemas ka päris autodena. Veel on mudelautosid nii maastiku- kui ka ringrajasõiduks, driftimiseks ning lausa maastikel ronimiseks.

Mudeli kokkupanek on paras nikerdamine. Foto: Sander Ilvest

Tehnikahuviliste huviring

Üldiselt jõuavad mudelitega tegelema noored, kellel on mingigi tehnikahuvi. Varasem kogemus mudelismiga pole vajalik. Tähtis on soov oma aega panustada ning alaga tegeleda. Küll aga ei tohi peljata käsi õliseks määrida. Arvestada tuleb ka sellega, et auto kokkupanek on aeganõudev töö. «Isegi mul võtab ühe mudelauto nullist kokkupanek päev otsa aega, poistel isegi tiba rohkem,» tõdes Lattik. Asja teeb lihtsamaks muidugi mudeliga kaasas käiv manuaal ja võimalus juhendajalt abi küsida.

Tööriistade õige kasutamine ja teadmised füüsikast tulevad kogemuste abil. Huviring selleks ongi, et õppida näiteks kruvikeerajat kasutama. «Küllap on igaühel kodus tööriistakarp, kuid kui paljud noored seda kasutanud on? Mõni saabki siin esimese kogemuse ning muutub iga korraga osavamaks,» märkis Lattik. Huviringi noored teavad, mis asi on jootekolb ja kuidas seda kasutada, ning mõistavad, et õiged tööriistad teevad õigeid asju.

«Kõige suurem rõõm on see, kui noor saab ise midagi valmis teha ja see ka päriselt töötab,» usub juhendaja. Lisaks on lastega huviringis käima jäänud mõned isad. «Koos sisenetakse mudelismi suure hooga ja lõpuks pole majapidamises mitte ainult üks, vaid kolm või neli autot. Nii see üldiselt läheb,» muigas Lattik.

Detailid on olulised! Foto: Sander Ilvest

Auto läks tossama

Äkki jookseb juhendaja juurde noormees, kelle mudelauto suitseb. «Tõmba juhe välja,» jäi juhendaja rahulikuks. Poiss reageeris kiiresti ning midagi hullu õnneks ei juhtunud. Ka auto jäi terveks, veidi nokitsemist ja masin on jälle sõidukorras. «Sel aastal juhtus selline asi esimest korda,» selgitas Lattik. Samas suurematel võistlustel tuunivad maailmatasemel võistlejad tihti oma auto viimase piirini ja nii pole aku süttimine sugugi harv juhus.