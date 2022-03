Rööprähkle rõõmsalt koos sõprade või vanematega

Kuidas teie õpilasfirma idee tekkis?

Triin: 2021. aasta suvel nägime artikleid, kus räägiti, et vanemad võiksid lapsega kvaliteetaega veeta, aga kuidas seda teha, ei täpsustatud. Sealt hakkas meil mõte hargnema ja tekkis soov teha midagi, mis aitab ühiskonnas muutust ellu viia või probleemi lahendada.

Kuidas olete õpilasfirmas rollid omavahel jaganud?

Triin: Alguses pidasime üsna tõsiseid vestlusi, kuidas keegi saab oma aega ja oskusi rakendada. Ketlin, Liisi ja Rebecca olid teinud minifirmat ehk siis neil oli kogemus olemas. Michell on müügijuht, sest ta on läbinud erinevaid programme ja saanud teadmisi, mida pole mõtet raisku lasta. Praegu teevad kõik mingil määral kõike, aga igaühel on ikkagi kindel ülesanne, et kõigi oskused ja tugevused saaksid kasutatud.

Õpilasfirma nimi on KVA, aga lauamäng on RÖÖR. Mida need sõnad tähendavad?

Triin: KVA tuleb sõnast kvaliteetaeg, sest meie firma on orienteeritud kvaliteetajale. RÖÖR tuli juhuslikult. Hakkasime toodet trükki saatma, kuid «Kvaliteetaja kaardid» kõlas nii malbelt. Kuna mäng ise on selline, kus samal ajal tehakse kahte asja, siis miks ei võiks mängu nimi olla rööprähklemine, mida me kõik alateadlikult teeme. Nii tuligi ajurünnaku tulemusena sõna RÖÖR.

Õpilasfirma RÖÖR toodab mängukaarte, mida lapsed saaksid koos vanematega mängida. Foto: Raul Mee

Kuidas seletate, mis on kvaliteetaeg?

Ketlin: See on aeg, mille lapsevanem veedab koos lapsega. Ehk siis vanem ei osta mängu lapsele, vaid mängib koos temaga ja pühendab aja lapsele, ilma et samal ajal näiteks nutiseadet vaataks.

Triin: Kooli kontekstis võib see olla ka aeg, mil lapsed päriselt kuulavad üksteist – ka see on kvaliteetaeg.

Kui palju te ise lapsena oma vanematega kvaliteetaega veetsite?

Michell: Mina olen palju veetnud. Me oleme emaga parimad sõbrad, veedame palju aega koos ning saame ülihästi läbi.

Ketlin: Minu vanemad on samuti väga palju aega mulle pühendanud ja teevad seda siiani.

Triin: Ka mina veetsin vanematega palju aega koos, kuid veelgi rohkem koos vanavanematega. Nende jaoks oli kvaliteetaeg hoopis teistsugune.

Veebruari keskel sai RÖÖR õpilasfirmade laadal parima toote tiitli. Kas see tuli teile üllatusena?

Triin: See rõõmusõnum tõesti tuli, mis oli meile suur üllatus ja samas ka märk, et ju teeme ikkagi õiget asja.

Milline on olnud tagasiside teie õpilasfirmale?

Triin: Tagasiside inspireerib ja paneb särama. Näiteks on meieni jõudnud info, et ka täiskasvanud on mänginud RÖÖRi, sest see aitab sisemise lapse välja tuua. Samuti kasutatakse mängu lisaks koolidele, lasteaedadele ja peredele noortekeskustes. Suurim üllatus ongi teadmine, et mängu kasutatakse nii mitmes keskkonnas.