Saame tuttavaks ⟩ Väle Uku Renek juba naljalt bussist maha ei jää!

Uku Reneki rekordid Väljas: 400 meetrit 49,30

800 meetrit 1.50,91 Siseruumides: 400 meetrit 49,82

600 meetrit 1.21,38

800 meetrit 1.52,86

Erinevus on ka stardis. 400 meetri stardis ollakse pakkudel ja stardi ajastamine on väga oluline, sest jooksja peab kiiresti kätte saama enda maksimumkiiruse. 800 meetri start toimub püstiseisult ja jooksuga on aega kohaneda, et võtta rajal sisse planeeritud koht. Kui väljas jookseb 400 meetrit igaüks omal rajal, siis 800 meetrit joostes lähevad kõik ühele rajale ja suurt rolli hakkab mängima konkurents. Jooksjat, kes läheb kohe alguses kõige ette, kutsutakse jäneseks. Teised tema taga enamasti mõtlevadki, millal on tark jänesest mööda minna. Ja vaat et kõige tähtsam on jälgida, et ise joostes kogemata rajalt välja ei astuks.

«Kui tahad head 800 meetri aega joosta, siis ongi kaks varianti: kas lähed kohe jäneseks või jooksed kellegi teise tuules,» selgitas Uku Renek, kes pigem ei taha kaasvõistlejaid «vedada». «Täiesti eesotsas on üpris ebamugav, aga ka sel on oma plussid. Ise ees olles saad oma kiirust reguleerida ja keegi ei jää sulle jalgu.» Üldiselt proovib ta kasutada üht tüüpilisemat taktikat ehk jookseb esimese taga ja lõpusirgel läheb temast mööda. «See on enda säästmiseks kõige optimaalsem variant. Kui aga on soov aega joosta, siis pead kohe ette minema. Pole mõtet taha jääda, juhul kui esimesed ei jookse sobiva tempoga.»

Uku Renek ise jookseb aega üsna harva, sest leiab, et igal võimalusel ei ole mõtet täiesti maksimumi anda. See ei ole jätkusuutlik. Siis võibki koha peale joosta. Aega tuleb joosta siis, kui eesmärk on kvalifitseeruda mõnele võistlusele. «Näiteks on minu lähituleviku eesmärk saada Kolumbiasse U20 maailmameistrivõistlustele. Selleks pean ma uuesti jooksma 800 meetrit alla aja 1.51 (Uku isiklik rekord on 1.50,91). Rekordeid jooksen vaid siis, kui neid on millegi jaoks vaja,» täpsustas ta.

Nõuanded noortele

Kergejõustikuga alustavatel noortel soovitab Uku Renek mõista, et ükskõik, mis võistlustel või trennis toimub, siis küll kõik laabub. «Võib tunduda, et mõni võistlus on momendil maailma kõige tähtsam asi, kuid suures pildis see nii ei ole ja kõik on alles ees,» teab ta oma kogemusest. Ka võistluste pärast ei pea noored end alati niivõrd pingestama ja võiks meeles pidada, et positiivne mõtlemine säästab nii ennast kui ka treenerit.

«Muidugi oleneb, mida defineerida riidlemiseks, kuid ma ei mäletagi, et oleksin treenerilt kunagi riielda saanud, sest suudan alati treeningkava täita. Aga kui see peaks juhtuma, tuleks analüüsida, kas riidlemine oli õigustatud,» mõtiskles Uku Renek. «Treeneri õpetussõnu peaks kuulama, kuid üldiselt mitte isiklikult võtma. Nii on mõlemale osapoolele kasulikum.»

Sõbrapäevik lemmiktoit: kartulid kukeseenekastmega ja tiramisu

kartulid kukeseenekastmega ja tiramisu hingeloom: lõvi

lõvi lemmiktund: keemia

keemia lemmikfilm- või seriaal: Disney multifilm «Coco»

Disney multifilm «Coco» staar või eeskuju: Rasmus Mägi