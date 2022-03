Laura raamatusoovitused ⟩ zombidest ja pereliikme kaotamisest

«Zombipalavik»

Autor: Kristina Ohlsson

Sihtgrupp: 12-aastased ja vanemad

Lehekülgede arv: 218

Ilmumisaasta: 2021

Alanud on suvevaheaeg ning Herbert plaanib palju õues olla ja parima sõbra Sallyga aega veeta. Kahjuks ilmnevad mõned asjaolud, mis võivad Herberti plaanid rikkuda. Suurimaks mureks kujuneb see, et Herbert elab oma vanaisaga. Poisi vanemad surid kaua aega tagasi ning pole kedagi teist, kes võiks tema eest hoolt kanda. Seetõttu käivad neil tihti külas sotsiaaltöötajad, kes Herberti hirmuks räägivad asendusperest ja lastekodust. Teine probleem on lämmatav palavus, mis ei taha kuidagi üle minna. Palavuse tõttu on välja tulnud palju herilasi, kes külaelanikke pidevalt tüütavad.

Ühel päeval saavad Herbert ja Sally teada, et nende ujumiskool on kinni pandud. Põhjuseks see, et paljud lapsed on keset suve haigeks jäänud. Kõigi sümptomiteks on punetavad silmad, haiglane olek ja kohutav väsimus. Ükski arst ei tea, mis seda põhjustab või kuidas seda ravida. Herberti ja Sally meelest on kahtlane, et keegi suvel nii raskelt haige on. Eriti kummaline tundub see, kui üks haigestunud poiss neile tee peal vastu kõnnib – silmad klaasistunud, selg verine ning surnud lind käes. Asjalood muutuvad hirmutavaks, kui uudistes räägitakse kallaletungidest nii loomadele kui inimestele ning keegi ei tea, kes või mis neid põhjustab...

Kas Herbert saab vanaisa juurde elama jääda? Miks lapsed suvel haigestusid? Kes põhjustab kallaletunge? Seda saad teada raamatust. Minu meelest on see väga põnev raamat. Selles on palju sündmuste keerdkäike ja üllatavaid muutusi. Kokku on kirjutatud nii ulme kui ka päriselu. Raamat on detailne ning lugedes ei hakka igav.

«Et head haldjad sind hoiaksid»

Autor: Kadri Hinrikus

Sihtgrupp: 10-aastased ja vanemad

Lehekülgede arv: 102

Ilmumisaasta: 2012

Sel sügisel on kooliminek kaksikutel Ukul ja Tuulel natuke teistmoodi. Nimelt peavad nad teist klassi alustama ilma emata, kes kahjuks haiguse tagajärjel suri. Nüüd on lastel ainult isa, kes peab nende eest hoolitsema. Muidugi on ka Uku ja Tuule väga tublid ning tulevad paljude asjadega ise toime.

Kaksikud alustavad kooliaastat uues koolis uute inimeste keskel. Muidugi on alguses raske, sest ka teised lapsed märkavad nende juures teistmoodi asju. Näiteks pole Uku ja Tuule riided kõige moodsamad, sest nende perel pole palju raha. Samuti ei ole nad eriti lärmakad ning hoiavad pigem omaette. Kuid õnneks juhtub ka toredamaid asju. Näiteks leiavad kaksikud hea sõbra, päästavad kassipoja ning korraldavad kunstinäituse.