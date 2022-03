Kevadekuulutaja ⟩ Lähme kevadele vastu hooldatud rattaga!

Kui vaatate tänavapilti, siis mis seisus rattad üldiselt on?

Pigem on tänavapilt muutunud paremaks kui paar aastat tagasi, rattad on hooldatud ning ei oodata viimase minutini. Aga teise nurga alt on tänavapilti ilmunud «kastis» ostetud rattad, mis on ohtlikult jäetud komplekteerimata. Need rattad on enamasti uued ega vaja veel hooldust, kuid vajaksid õiget seadistamist, et nende eluiga oleks pikem ja sõitjal oleks seda mugavam ja ohutum kasutada.

Mitu korda aastas tuleb rattaga hoolduses käia?

Oleneb kasutamise aktiivsusest. Keskmine liikleja peaks korra aastas hoolduses käima (kui eelmise hooaja lõpus on ratas hooldatud), või siis, kui tundub, et midagi on valesti. Treenijad ja ratast transpordivahendina kasutajad võiks teha hooldust kaks korda aastas – hooaja keskel ja lõpus. Tõsine treenija ja sportlane hooldab oma ratast iga kord peale võistlust.

Miks üldse on vaja jalgratast või tõukeratast hooldada?

Hooldus on vajalik eelkõige ohutuks ja mugavaks sõiduks. Esmane hooldus on vajalik ratta või tõuksi sissesõitmise järgseks kontrolliks ja reguleerimiseks. Samuti pikendavad need sammud sõiduriista eluiga. Hoolduses enamasti pestakse, õlitatakse, määritakse ning reguleeritakse tekkinud loksud, vajadusel vahetatakse kulunud osad välja.

Hooldada tuleb ka isiklikku tõukeratast. Foto: Konstantin Sednev

Milline on olnud kõige jubedamas seisukorras ratas, mis teie juurde on toodud?

Arvatavasti on tegu olnud mõne emotsionaalse väärtusega rattaga, mis on kuskilt kuurinurgast leitud ja kuulus varem vanaemale või vanaisale, ning kliendil on soov sellele «hing sisse puhuda». Samuti soovib järjest rohkem kliente tarbimise vähendamiseks vanemaid rattaid korda teha, ning uus ratas jäetakse ostmata. On olnud olukordi, kus rattaremondi maksumus on olnud uue ratta hinna suurusjärgus.

Millal tuleb rattaomanikul tõdeda, et aeg on osta uus ratas, sest vana korda teha oleks märksa kulukam ja keerukam?

Konkreetset reeglit ei ole, pigem on tegu harvade juhtudega, kui asi on nii hull. Aga näitena võiks tuua olukorra, kus klient ostis supermarketist kastis ratta, keeras kodus pedaalid külge ning lenksu otseks ning kasutas seda kaks kuud iga ilmaga, pööramata tähelepanu ratta puhastamisele ja õlitamisele. Kuna ratas oli algselt häälestamata, siis loksud ja lõtkud suurenesid ning kahjustasid komponente ja raami jäädavalt nii, et ratast ei olnud mõtet taastada. Seda oleks saanud teha, kuid see ei oleks olnud mõistlik.

Kuidas noor ise saab oma jalgratast või tõuksi korras hoida?

Pestes, õlitades ja heaperemehelikult ratast või tõuksi kasutades.

Kuhu tuleb maha kantud jalg- või tõukerattad viia?