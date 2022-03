Robootika ja IT ⟩ HK Unicorn Squad sütitab tüdrukutes tehnoloogiahuvi

Programm, mille Kotka meeskond aastal 2018 välja töötas, kestab ühele grupile kolm aastat. Igal aastal on kaks kursust, kumbki sisaldab kümmet tundi. Viimsi tüdrukud, keda meie külastasime, on kõige esimene projektis osalev grupp, mis jõuab mais kolm aastat kestnud programmi lõppu. Kui täna tundub, et auto ehitamine pole neile ülemäära keeruline ülesanne, siis alustades oli valdav osa neist eelneva kogemuseta ja võimalik, et ka tehnoloogiahuvita. «Huviga on nii, et kui usud, et sul on huvi, siis ongi,» arvas Kotka. Huvi tekkimisel on tema meelest oluline ka see, millega lapsed mängivad ja ka huviringis käib tegelikult mängimine.

Samuti on loomulik, kui alguses on tüdrukud ebakindlad ja pabistavad, kas saavad ikka ülesannetega hakkama. See aga möödub, kui kogetakse eduelamust. «Alguses alustatakse lihtsamatest asjadest, mis lähevad keerulisemaks,» selgitas HK Unicorn Squadi juht Liis Koser. Ta tõi näite, et alguses õpitakse akutrelli kasutama ja lambipirni vahetama, lõpuks jõutakse välja robotite ehitamise ja arvutimängude loomiseni. «Oskused tulevad tasapisi ja igaüks saab hakkama.»

Ehitavad autosid

Osa ülesandeid tundides ka kordub. Näiteks on tüdrukud kolme aasta jooksul ehitanud mitmesuguseid autosid. Esimene auto pidi sõitma otse vähemalt kolm meetrit ja seda võimalikult kiiresti. Järgmisel korral tuli ehitada auto, mis sõidaks üles järsust mäest ja siis polnud kiirus oluline. Tüdrukud pidid nuputama, mida auto juures muuta, et see suudaks mäkke tõusta.

Meie külaskäigu ajal ehitati auto, mis sõidaks üle kuristiku ega kukuks sinna sisse. Selleks pidi katsetama, kuhu asetada autole raskus, kui pikk peab olema kere ja kus peaks asuma rattad. Tüdrukutele anti komplekt kätte ning mõtte- ja loometöö võis alata. Küll aga nad omavahel ei võistle, sest sel pole tähtsust. Nii on kohe ka võimalikud pinged maandatud.

Helena ja Nora Olivia ehitatud auto ületas tunnis kõige laiema kuristiku, milleks oli 15 cm. Paremal juhendaja Liis Koser. Foto: Eero Vabamägi

Alguses pusivad tüdrukud ise ja vajadusel vaadatakse autod koos juhendajaga üle. «Meie ei ütle, milline auto täpselt olema peab. Nad ise katsetavad ja parandavad vead. Koos vaatame ka videoid, millised need autod päriselt välja näevad. Nii saavad tüdrukud parema ettekujutuse, mida on tarvis teha,» ütles Koser. Ülesandeid lahendatakse enamasti paaris, sest kaks pead on ikka kaks pead ja koos on mõnusam.

Saavad hästi hakkama

Kuid miks on huviring mõeldud üksnes tüdrukutele? Kotkal on lihtne selgitus. «Kui jälgida robootikaringi, kus osaleb 30 poisi kohta kaks tüdrukut, siis neiud seal miskipärast ei toimeta.» Ta usub, et tüdrukud jäävad sujuvalt tagaplaanile, sest noormehed teevad nende eest kõik ära. Poisid on ju harjunud nikerdama, sest neid on väiksest peale nõnda suunatud.