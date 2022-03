Edumuse ukrainakeelse distantsõppe vastu tunneb huvi mitusada õpilast

Kuidas on esimesed distantsõppe päevad möödunud?

Toimekalt. Otsustasime õppetööga alustada nii vara kui võimalik, isegi kui kõikide ainete õpetajaid veel ei ole. Nii saame parima teadmise sellest, kuidas Ukraina õpilastel sisseelamine läheb ja õpime protsessis ka ise, kuidas neid haridustee jätkamisel kõige paremini toetada.

Esimesel koolinädalal pakkusime veebikoolis kunsti, ukraina kirjanduse, rahatarkuse, ajaloo ja inglise keele tunde. Sellest nädalast liitub meiega mitu uut õpetajat, nii et saame pakkuda veelgi rohkem aineid!

Kui palju õpilasi tundides osales?

Eelmise nädala lõpuks (18.03. seisuga) oli Lootuse kooli registreerunud üle 200 õpilase, aga esimesel nädalal oli õpilasi igapäevaselt tundides kohal 30–40 ringis. Olukord on kõigile uus ning paljud pered on riiki saabumisel ametis elukoha ja eluks vajalike asjade leidmise ning paberite kordaseadmisega.

Mõned registreerunud õpilastest on vastanud, et neil ei ole õppimiseks vajalikke seadmeid või internetiühendust ja nad ei saa seepärast praegu tundidest osa võtta. Meiega on juba ühendust võtnud ka potentsiaalsed annetajad, kelle abiga leida arvutid e-õppeks.

Kas noored on juba valmis õppima või vajavad nad aega, et kohaneda, oma mõtteid ja tundeid jagada?

Kindlasti vajavad noored aega, et tulla tagasi tavapärase õppimise tempo juurde, aga me oleme sellega arvestanud. Esimese nädala olime plaaninud pigem teraapilise: oli palju kunstitunde, eneseteadlikkuse tunnid psühholoogiataustaga õpetajaga ning palju suhtlemist ja arutamist. Kui õpilased tunnevad end uues olukorras mugavamalt, saame juba minna keerulisemate teemade juurde.

Kas õpetajaid oli raske leida?

Nüüd, kui kool on käima on läinud, on ka õpetamise huvilisi väga palju juurde tulnud. Nimelt on õpetajate töötamisvõimalused koduriigist väljaspool piiratud just keelenõuete tõttu kohalikes haridusasutustes. Seetõttu oleme sihiks võtnud just Ukraina õpetajate palkamise ja neile Eesti õpetajatega võrdse palga maksmise.

Kuidas saavad Eesti noored Ukraina noori toetada ja neile abiks olla?

Paljud Ukraina õpilased on üle elanud «seiklusi», mida noored on kogenud ainult sõjamängudes või -filmides. Nad on kuulnud päriselus hoiatussireene ja plahvatusi, põgenenud oma kodudest ainult nende asjadega, mida kanda suudavad, ning olnud päevi teel, et jõuda kuhugi, kus nad saavad tunda end ohutumalt.