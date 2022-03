Nuputa ja põgene ⟩ Mahajäetud haiglas peidab end noorte loodud põgenemistuba

Hanna Tedre (18), Kevin Kinev (18), Sandra Perillus (17) ja Renne Ploom (19) panid pead ja käed kokku ning ehitasid vaid paari kuuga keset Paidet asuvasse hoonesse kolm põgenemistuba. Külastaja saab valida, kas tahab olla psühhopaadi röövitud, hullude eriarstide vastuvõtul või surnukuuris mõrvamüsteeriumit lahendav hing.

Kevin oli parasjagu tegemas oma uurimistööd Järvamaa muuseumi teadusjuhi Ründo Mültsiga, kes pakkus talle vaba maja Pärnu tänaval, kuhu võiks midagi põnevat ehitada. Pärast lühikest mõtlemisaega kutsus Kevin Hanna, Sandra ja Renne ka kampa ning nad jõudsid otsusele, et ehitavad majja põgenemistoad.

Wittensteini põgenemistoa meeskond. Vasakult paremale Kevin, Renne, Hanna, Sandra. Foto: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

Kõik põgenemistoad on ehitud igasuguste põnevate masinate ja kaunistustega, mille leidmine ja kohaletoomine pidi olema paras peavalu. On ehtsaid meditsiinipudeleid, hambaarstitool ja haiglavoodid. Lisaks nendele on veel hulgaliselt vidinaid ja vahendeid, mis teevad põgenemistubadest ehtsa kogemuse. Kuidas need kõik noorteni jõudsid? «Hästi suureks toeks on olnud Wittensteini ajakeskus ja Järvamaa muuseum, kes olid meile näiteks transpordiga abiks,» ütles Hanna.

«Kuna meil oli üsna väike eelarve, siis tubade sisustus on suuresti tasuta saadud. Panime Facebooki kuulutuse üles, et meil on igasuguseid asju vaja, ja niimoodi toodi meile palju varustust,» mainis Kevin. Lisaks kuulutustele tuhniti läbi enda kodud ja kaltsukad, et sobilikke asju leida.

Tegelevad kooli kõrvalt

Kooli kõrvalt põgenemistoaga tegeleda on olnud üsna raske, aga noored leiavad ikka selleks vajaliku aja. «Kui me sellega alustasime, siis oli just karantiiniaeg ning distantsõpe, kui oli natuke rohkem vaba aega,» rääkis Renne. «Nüüd on pisut keerulisem, kuna mitmed meist hakkavad gümnaasiumi lõpetama. Aga juba on meie fookus suvel, kui kooli ei ole ja saame rohkem põgenemistoaga tegeleda.»

Põgenemistuba on lahti alati, kui selleks on vajadus. Soovitatav on kohale tulla alates 14. eluaastast. Enamasti on uksed avatud hommikul kella 11st kuni 20ni ja noored jõuavad vajadusel klientidega kompromissini, mis kell nad soovivad tulla ja kauaks jääda.

Ehitustöö alguses olid noored väga põnevil, sest neile anti sisustada terve vana maja. «See oli tore aeg, kui panime hommikul muusika käima ja koristasime koos. Väga tore oli koos maja ehitada ja sisustada,» rääkis Renne. Kevin meenutas suviseid ehituspäevi: «Tegime mitut asja korraga, pahteldasime seinu, värvisime ja tassisime asju, paigutasime neid oma kohtadele. Üldiselt tulime kusagil 10–11 paiku ja lahkusime nelja-viie ajal.»

Seinu ehivad ka plakatid ja pildid, mis tutvustavad haigla tegutsemisaegasid. Foto: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

«Kambavaimu tekkimine oli üks väga hea asi. Aga üleüldse on põgenemistoa ülalpidamine arendanud mind inimesena ja aidanud edasi, alustades meediaga suhtlemisest ja lõpetades juhendamisega,» mõtiskles Kevin.