Kasvata spagetipuud ⟩ Vägevaid aprillinalju on tehtud mitusada aastat

1698: Lõvid pesevad end Londoni tornis

Väidetavalt esimene ametlikult kirja pandud aprillinali tehti Londonis, kui kohalikele öeldi, et just esimesel aprillil toimub Londoni tornis iga-aastane lõvide pesemine. Huvilised läksid kohale, kuid kohapeal selgus, et nad ei näe lõvisid ega ka pesemist. Kuna nii paljud läksid nalja õnge, korrati seda tünga veel mitusada aastat ning prinditi ka võltspileteid, et hajameelseid turiste valega kohale meelitada.

1905: Vargad viisid Ameerika kulla ära

Saksamaa ajaleht «Berliner Tageblatt» teatas, et kari vargaid oli Ameerika Ühendriikide riigikassa alla ehitanud tunneli ja selle kaudu kõik hoiul oleva kulla ja hõbeda ära varastanud. Sellest kirjutati ka mujal Euroopas ja Ameerikas, aga õnneks selgus, et tegu on väljamõeldise ja ajalehe ohutu vembuga.

Kullakangid. Foto: Michael Dalder

1957: Šveitsi uhked spagetipuud

Suurbritannia riiklik telekanal BBC näitas õhtuses uudistesaates, kuidas Šveitsi põllumehed korjavad puudelt spagette. Põllumehed rääkisid uhkelt, kuidas nad kõrvaldasid oma suure vaenlase, spagetikärsaka ning nüüd saavad spagetipuud rahus kasvada. Selle lühikese uudise peale tuli BBC-le sadu kõnesid, milles rabatud kodanikud küsisid, kuidas nad ise saaksid kodus spagetipuid kasvatada.

1962: Värvitelevisioon läbi sukkade

Ammustel aegadel näitasid telekanalid veel mustvalget pilti. Rootsi riigikanali SVT eetris esines kanali «tehniline ekspert» Kjell Stensson, kes teatas, et on olemas imelihtne viis värvilise telepildi saamiseks. Stensson seletas pingsalt ja teaduslikult, et teleka ümber tuleb tõmmata nailonsukad, mis moondavad teleri valguse vastuvõttu ja muudavad nõnda mustvalge pildi värviliseks. Tuhanded rootslased tuhnisid sahtlites, et sukki leida ja ümber teleka tõmmata.

1974: Uinunud vulkaan ärkab taas

Alaska kohalik naljamees Oliver Bickar otsustas, et korraldab vaikse linna elanikele tõelise šoki. Ta viskas suure hulga rehve uinunud vulkaani sisse, pani need põlema ja jäi ootama, kuidas kohalikud äkitsi ellu ärganud vulkaani peale paanikasse lähevad. Reaktsiooni ei pidanud kaua ootama, sest suitsupilv osutus oodatust kõrgemaks. Šokist toibudes võtsid kohalikud Bickari vembu hoopis hea meelega vastu, kuna linnas tihti selliseid suuri üllatusi ei juhtunud. Jutud Bickari tembust jõudsid isegi ülemaailmsesse ajakirjandusse.

1976: Hüppa õigel hetkel ja võid hõljuda!

Briti rahvusringhäälingule meeldib ikka oma ustavatele kuulajatele tünga teha. Sel korral rääkis astronoom Patrick Moore kuulajatele, et täpselt kell 9.47 hommikul liiguvad üksteisest kosmoses mööda Jupiter ja Pluuto, mis omakorda tekitab Maa peal lühikese muutuse raskusjõus. Kui kuulajad hüppavad täpselt sel minutil õhku, kogevad nad erilist hõljumise tunnet. Kui minut oli täis saanud, hakkasid inimesed raadiosse helistama, et nad tõesti tundsid vähem raskusjõudu. Üks proua lausa rääkis, kuidas ta koos 11 sõbraga oli toolidega õhku tõusnud ja ringi hõljunud.

1985: Ühe saapaga joogagurust pesapallur

Ameerika spordiajakiri Sports Illustrated tegi loo noorest pesapallimängijast Hayden Siddhartha Finchist, kes suutis väidetavalt visata palli kiirusega 270 kilomeetrit tunnis. Finch kasvas üles Tiibetis, kus õppis joogat. Ta kandis palli visates vaid üht saabast ning oli parasjagu otsustamas, kas teeb karjääri pesapallis või metsasarve mängides. Lugu ilmus tunnustatud spordiajakirjaniku George Plimptoni sulest ja pani paljud pesapallifännid ahhetama, kust kohast selline imeline leid on tulnud.

Ansambel U2. Foto: Martin Harris/capital Pictures

2009: Katusekontsert kaubanduskeskuses

Iirimaa ansambli U2 fännid said esimese aprilli varahommikul rõõmustava uudise, kui raadiokanal RedFM teatas, et bänd annab kohaliku kaubanduskeskuse katusel eksklusiivse kontserdi. Sajad fännid ruttasid väiksesse keskusesse kohale, et ansamblit näha, kuid selgus, et keskuse katusele oli end üles seadnud hoopis U2 tribüütbänd U2opia. Algne pettumus võis küll suur olla, aga õnneks oli U2opia täitsa pädev ansambel ning tasuta kontserti said siiski kõik huvilised nautida.