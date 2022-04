Saame tuttavaks ⟩ Super-Mare ei jäta kedagi hätta!

Sinu kooli TORE juhendaja Ele ütleb sinu kohta vahel Super-Mare. Miks see nii on?

Arvan, et Ele näeb, et kui on vaja midagi ära teha, siis mina olen see, kes haarab härjal sarvist ja hakkab sellega tegelema. Isegi kui see proovikivi tundub natuke raske, siis mina ei taha kedagi hätta jätta ja tahan ikka, et kõigil oleks hea. Olen selle tiitliga nõus!

Mare leiab, et koolielu võiks olla lõbus ning vahetundide ajal võiks ühiselt aega veeta ja liikuda. Foto: Marianne Loorents

Sa oled oma koolis ka õpilasesinduse president. Kuidas see teekond on läinud?

Õpilasesinduses olen olnud ühe aasta kauem kui TOREs, nii et kuus aastat. See oli nagu tasakesi redelist üles ronimine. Esimesel aastal natuke tegin midagi, järgmisel aastal rohkem ja siis veel aina rohkem ja rohkem. Nüüd ongi seal kõik minu korraldada. Vahepeal käib küll veidi üle jõu, aga näen, et jälle on midagi, mida ma saan ära teha ja mis teeb koolielu natuke paremaks. See kõik on minu jaoks eneseteostus.

Mis tegevusi olete sel õppeaastal õpilasesindusega teinud?

Sügisel on meil suur üritus teadlaste öö, kus kõik õpilased tulevad õhtuti kooli. Meie tööks jäi kooli kaunistamine ja töötoa läbiviimine. See tähendas ikka korralikult planeerimist, aga saime kõigega hakkama. Iga päev tegeleme koolis väikeste tegevustega, et õpilased saaksid liikuda. Meil on pallivahetunnid, tantsuvahetunnid, liikumisharjutused ja head tuju tekitavad üritused, nagu stiilipäevad, et anda õpilastele natuke vaheldust, motivatsiooni ja teha midagi lõbusat.

Mis on sinu meelest praegu koolides õpilaste jaoks murekohad?

Üks suuremaid murekohti on ajapuudus või aja organiseerimise oskus. Ega see mul endal ka kõige parem ei ole. Seda võiks rohkem õppida, näiteks teha kodutööd juba koolis ära. Või kui koju minnes kaob motivatsioon ära, siis teha midagi koos sõpradega. Seltskond kulub alati ära, eriti kui on olnud koduõpe, siis ikka peaks saama oma seltskonnaga ka kokku.

Aga mis on sinu meelest koolides praegu hästi?

Ma arvan, et õpilased on hakanud rohkem väärtustama koosolemist. Ma ise ka lähen kooli ja mõtlen, et oh, siin on inimesed, sõbrad, siin on tegelikult tore olla!

Kas sul on veel mingeid hobisid?

Olen kuus aastat olnud kodutütar ja see on üks minu lemmikumaid tegevusi. Me oleme nii aktiivne rühm, et peaaegu igal nädalavahetusel teeme midagi – oleme metsas, matkal või siselaagris. Seal saan end muust maailmast välja lülitada ja tegeleda muu õppetööga, näiteks kaardi- või relvaõppega. See on täiesti teistsugune maailm!

Kas sul on ka mõni mõte oma tuleviku osas?

Tahaksin olla inimestega seotud, sest see annab mulle energiat ja motivatsiooni. Minna nõustajaks või ka õpetajaks, sest sealgi on nii palju inimesi, kellega koos olla. Või midagi turismiga seoses, näiteks giidiks.