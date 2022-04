Megakool tulekul ⟩ Suurejooneline MUBA teeb teistele koolidele silmad ette

MUBA loomisel ühinevad kolm kooli – Tallinna muusikakeskkool, Georg Otsa nimeline Tallinna muusikakool ja Tallinna balletikool. Sellest saab esimene kool Eestis, kus saab omandada nii põhi-, gümnaasiumi- kui ka kutsehariduse.

Hiiglaslik hoone paistab silma juba mööda Pärnu maanteed sõites, ent seestpoolt tundub see veel suurem. Kuigi ehitustööd on pooleli, on juba tunda, et MUBAst saab midagi erilist, mida Eestis pole varem olnud. Kui kõik plaanipäraselt jätkub, avab hoone uksed õpilastele juba septembris.

Hoone hõlmab endas 23 000 ruutmeetrit ning sinna ehitatakse 120 muusikaklassi üle saja klaveriga. Lisaks saab kool kuus tantsustuudiot, suure saali 450 istekohaga, kaks kammersaali ja blackbox-stiilis teatrisaali. Kui sellest ei piisa, siis on hoones veel kaks kõrgkvaliteedilist helistuudiot. See tähendab, et õpilased saavad eeskujulikes tingimustes tantsida, muusikat mängida, publikule esineda ja isegi muusikat salvestada.

Foto: Remo Tõnismäe

Kõikide soovidega on arvestatud

Niivõrd erilise hoone ehitamisel tulebki arvestada sellega, et kõiksugu muusikud, tantsijad ja teisedki õpilased vajavad kindlaid tingimusi, et võimalikult hästi ja efektiivselt harjutada. Kõikide soovidega on üritatud arvestada. Nõnda on juhtunud, et näiteks balletitantsijad saavad eriliselt vetruva põrandaga saali, kus on palju mugavam ja toredam tantsida.

«See on spetsiaalne põrand, mida saab maailmas osta ainult ühe firma käest,» rääkis MUBA balleti- ja kaasaegse tantsu loovjuht Teet Kask. «Enamasti ehitatakse see professionaalsetele balletitruppidele ja see, et balletikoolil on selline põrand, on maailmas unikaalne.»

Samamoodi avaldavad muljet aknad, mis on küll suunaga äärmiselt tiheda liiklusega Pärnu maantee poole, ent nendest pole kuulda mitte ühtegi heli. Tegemist on kolmekordsete akendega, mis summutavad välise heli täielikult. Ruumis võib olla haudvaikus, aga isegi siis ei kosta vaid mõne meetri kaugusel asuvast liiklusest mitte midagi. «Isegi kui päästeautod mööda sõidavad, ei kuule sa neid,» lisas Kask.

Õpilased saavad igal vabal hetkel tulla oma ujulasse, et lõõgastuda või trenni teha. Foto: Remo Tõnismäe

Hoonesse on ehitatud ka bassein, kus õpilased saavad käia lõõgastumas või trenni tegemas. «Kuna muusikud peavad oma käte eest hoolitsema, ei ole neil mõistlik osaleda kontaktsportides nagu jalgpall või korvpall. Ujumine aitab kõikide lihaste eest hoolitseda, õpilasel lõõgastuda ning pärast tunde rahuneda,» seletas MUBA õppejõud, muusik Johan Randvere.

Koridorides on ka puhkenurgad, kus õpilased saavad korraks aja maha võtta. Mõned puhkenurgad on sportlikumad, kuhu on pandud redelid, kus õpilased saaksid end venitada ja ronida. «Osa on rohkem raamaturiiulite ja istumiskohtadega, õppimise nišiga,» rääkis ehituse juht Priit Püss. «Igal korrusel on ka kindel värvitoon, et oleks veelgi lihtsam eristada, mis korrusel parasjagu asud.»