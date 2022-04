Külas maleringis ⟩ Male peidab endas põnevust

Maleringi hooaeg algab tavaliselt sügisel huvikooli avatud uste päevadega, kus uued huvilised saavad malet proovida. Vastavalt oskustele jaotatakse noored alg- või kesktaseme või edasijõudnute gruppi. «Vaatame, kui palju tunneb noor käike, kui palju teab malendite väärtust, kas ta teab midagi avangust ja nii edasi,» selgitas Siim Kanep. Samas kui ringiga liitub algaja huviline, kes käib 4. või 5. klassis, pannakse ta ikkagi kokku eakaaslastega ehk siis kohe keskmisesse gruppi. Tähtis on, et laps tunneks ennast grupis hästi.

Edasijõudnute grupis käiv Antonio Ibrus (16) alustas malemänguga umbes kuueaastasena, kui vanaisa talle malelaua kinkis. «Males on alati väike põnevus sees, sest ei tea kunagi, mis käiku vastane teha plaanib,» selgitas ta. Antonio leiab, et valgete nuppudega mängides on ta edukam. «Mul on oma kindel avang. Mustade nuppudega mängimine nõuab veel harjutamist,» arvas ta.

Ka vend-õde Martin (14) ja Madar Mändoja (12) said mängupisiku kodust. «Ma leidsin umbes seitsmeaastasena mänguasjade hulgast malekomplekti ja hakkasin seda õdede või isa vastu mängima,» meenutas Martin. Toona vaid viiene Madar usub, et innustus malest just tänu vennale. «Mulle meeldib mõelda, kuidas oma vägesid juhtida,» selgitas Madar male võlusid. Martin lisas, et male on kui sõda kahe kuningriigi vahel ilma päris ohvreid toomata.

Antonio on proovinud malet õpetada ka oma pereliikmetele, kuid tema sõnul ei ole keegi veel vedu võtnud. Foto: Elmo Riig

Õde ja vend harjutavad malet ka kodus ja peavad teineteist võrdseteks mängijateks. Martin nentis, et kodus saab harjutada näiteks avanguid, kuid õpitud «lõkse» praktiseerida väga ei saa. «Kuid kui tuleb võimalus, siis on küll hea tunne, et õpitu on meelde jäänud,» kinnitas ta. Kuigi Martin ja Madar täpset põhjust ei mäleta, on nad kindlad, et male on neid ka tülli ajanud.

Juhendaja Margit Simenson lisas, et kuigi noortel on aja veetmiseks palju võimalusi, siis need, kelle peres malet mängitakse, leiavad koduski aega malelaua taha istuda. «Ka huviringis on märgata, kes noortest lisaks siin mängimisele mängib malet kodus,» tõdes ta.

Tasemel vahendid

Maleringis püüavad pilku korralikud malenupud ja kellad, mida kasutavad ka maailmatasemel mängijad. Demonstratsioonlaud, mis kenasti klassi ees seisab, on saanud enda kõrvale moodsa puutetundliku elektroonilise tahvli. «Kui vanasti vaadati näiteks male avanguid raamatust, siis nüüd saame selle asemel kasutada ChessBase’i programmi,» selgitas Simenson. Aga mitte ainult. Ekraanilt vaadatakse ka malevideoid, lahendatakse malelaual tekkinud situatsioone, vaadatakse võistlusi jne. Tegu on vajaliku vahendiga, mis teeb maleõppe põnevamaks ning tunnid mitmekesisemaks.

Siim Kanepi sõnul on puutetundlik elektrooniline tahvel male õppimiseks hea abiline. Foto: Elmo Riig