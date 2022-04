Matkaselli ABC ehk igale matkajale vajalikud teadmised

Miks meeldib inimestele matkamine?

Matkamise juures on ilmselt kõige toredam see, et matkates sa puhkad. Isegi kui kott on raske ja vihma sajab, oled eemal oma toimetustest ja mõtetest. Lisaks toodab aju looduses liikumise ajal heaoluhormoone, mis tõstavad tuju, parandavad loovust, maandavad ärevust ja stressi. Matkamine pakub uusi teadmisi, tihti ka silmailu ja võimalust nii ennast kui matkakaaslasi paremini tundma õppida.

Millised ettevalmistused tuleb teha enne matkale minemist?

Hea ettevalmistus on pool võitu – tasub teha kõik võimalik selleks, et matk oleks ohutu ja tunneksid end mugavalt. Läbi tuleb mõelda varustus ja riietus, peatuspaigad ja nendevaheline teekond. Kaaslastega peaks selle samuti läbi arutama ja tegema selgeks üksteise ootused. Kui üks kaaslane soovib tempokalt liikuda ja võimalikult palju uusi kohti või vaatamisväärsusi näha, aga teine hoopis rahulikumalt kulgeda, siis on hea, kui need küsimused on juba varem selgeks räägitud.

LOHE looduskooli juht Evelin Laanest. Foto: Erakogu

Milline võiks olla algaja matkaselli distants?

Esimesed matkad võiksid olla 3–5 km ja nende jaoks tasub võtta mõnusalt pool päeva aega. Siis pole vaja tormata ega kella vaadata. Esmalt tasub treenida looduses kuulmist ja nägemist, istuda võimalusel lõkke ääres ning teha tähelepanekuid oma oskuste, riietuse, jalanõude, seljakoti valiku ja muu kohta. Kõik see aitab järgmist matka paremini kavandada. Ja esimene ööbimisega matk võiks lastel ja peredel olla hoopis koduhoovis, naabrite või vanavanemate juures!

Missugune on hea matkakaaslane?

Hea kaaslane arvestab ka teiste soovide ja vajadustega, märkab abi pakkuda ja teab, et võlusõnaks on koostöö. Matkata on tore nendega, kes oskavad raskustega rahulikult toime tulla, mitte ei hakka virisema ega mossitama. Kui oskad lisaks teiste tuju tõsta ja kaaslasi innustada, on sinuga suisa rõõm koos seiklema minna.

Mida panna matkakotti?

Olenemata aastaajast võiks Eestis matkates olla kotis varuriided. Riietuda tasub kihiliselt – kui palav hakkab, saab ühe kihi vähemaks võtta või siis külmaga midagi soojemat selga panna. Vesi ja toit on väga tähtis ning veel tuleb kaasa võtta laetud akuga telefon, kaart, esmaabikarbike, vile, tule tegemise vahendid ja nuga.

Kas varustus on vastavalt aastaajale erinev?

Riietus ja jalanõud on muidugi erinevad, aga ka toidu-joogi osas on erinevusi. Näiteks võib suvel matkale kaasa võetud šokolaad ära sulada, talvel aga joogivesi ära külmuda. Eri aastaaegadel matkamiseks on erinevaid telke ja magamiskotte ning kindlasti tasub oma mugavuse nimel sellele tähelepanu pöörata.

Kas seenel või marjul käimist saab samuti matkamiseks pidada?