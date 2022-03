Elu Eesti koolis ⟩ Ukraina õpilased saavad valida vaba tunniplaani

Sõjapõgenike saabumine Eestisse jätkub ning siin on vastu võetud üle 8000 noore. Neist veidi üle tuhande on tundnud huvi ka koolis käimise vastu või juba Eestis kooli läinud. Ukraina lapsi on kõige rohkem asunud õppima Tallinnas, aga ka Pärnus, Tartus ja Ida-Virumaal. Lastele on antud üsna vaba voli osaleda tundides, kus nad soovivad ja kus keel pole takistuseks – näiteks kehalises kasvatuses või kunstis.

Ukraina haridus- ja teadusministeerium on ka omalt poolt teinud palju ning pakub õppimisvõimalusi mitmelt veebiplatvormilt. Seega saavad sõja tõttu Euroopasse laiali pillutatud lapsed võimaluse õppida ükskõik kus riigis. Loodetavasti ei jää nad ka muudes ainetes väga maha, kuid kuna olukord on keeruline, on see igati mõistetav.

Kooliaasta lõpuni pole enam palju jäänud ning Eesti koolid ongi võtnud hoiaku, et see aeg tuleb teha võimalikult lapsesõbralikuks – et lapsed saaksid osaleda nii koolitundides kui ka huvihariduses, näiteks trennides. Sügiseks on juba selgunud, kas ukraina pered jäävad Eestisse või saavad naasta kodumaale. Sellest siis sõltub, kas ukrainlased jätkavad Eesti koolides sügisel juba samasuguse õppega nagu eesti lapsed või mitte.

Koolidel seni head kogemused

Näiteks Tallinna südalinna koolis käib praegu iga päev 22 Ukrainast saabunud õpilast. Direktor Veiko Rohunurm rääkis, et enamik neist on otsustanud kaasa teha suurema osa koolipäevast. Neile on antud oma garderoob ja koolivorm, mida nad kannavad hea meelega. Nii pole õieti aru saadagi, mis riigist pärit lapsega on tegu. Lastele pakutakse ka huviringe ja võimalust õppida eesti keelt. Kuna mõned ukrainlased valdavad vene keelt ja koolis on palju vene emakeelega lapsi, on eelkõige nemad abistanud sellega, kuhu saab uus õpilane panna oma asjad, kus süüa ja mängida jne.

«Siia jõudmine on olnud nende jaoks pikk lugu ja siia jäämine on üsna värske. Meie jaoks on küsimus rohkem see, et kui nad siia kooli jäävad, siis kuidas neile siin meeldiks. Meie juures läbitud periood 2–3 kuud on selline toetav, et näiteks sügisest tullagi päriselt siia kooli,» lisas koolidirektor. Seni on ukraina pered südalinna kooli kiitnud ning loodetavasti edeneb kõik edaspidigi kenasti.