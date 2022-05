Saame tuttavaks ⟩ Ingmar jõudis Indoneesia lavadelt esimese singlini

Ingmar oli alles kolmeaastane, kui ema viis ta ETV lastekoori laulma. Ta pidas seal kolm aastat vastu, kuni kuuesena hakkas teda paeluma hoopis viiulimäng. Klassikaline muusika muutus ta igapäevaseks kaaslaseks. «Klassikalise muusikaga olen siiamaani kõige rohkem tegelenud ja ehk ka kõige rohkem saavutanud,» rääkis Ingmar.

Ent ühel hetkel otsustas noormees, et tahab hakata ka ise muusikat kirjutama. «Mingil hetkel ma tüdinesin viiulimängust natuke ära ja tundsin, et tahan ise laulda ja lugusid kirjutada. Alguses ma küll ei teadnud, kuidas alustada, aga siis tuli koroona ja äkitsi oli mul kooli kõrvalt palju aega, sain kodus olla ja laulutunde võtta,» seletas Ingmar.

Erinevate kontsertide ja konkursside tõttu on ta saanud lühikese ajaga reisida üsna mitmesse riiki. Tema passilt võib leida Kanada, Ameerika Ühendriikide, Austraalia ja mitmete Euroopa riikide templeid. Ta on käinud ka Indoneesias muusikalaagris ja mitmel korral esinenud Venemaal ja Soomes. «Võimalik, et kõik kohad ei tule mul meeldegi,» nentis Ingmar.

Nüüd on ta jõudnud oma esimese singlini «Aeg on siin». Ta on laule küll ennegi kirjutanud, aga esmakordselt leiab Ingmari muusikat Spotifyst ja raadiost. «See laul räägib sellest, kuidas meil on piisavalt aega, et jõuda sinna, kuhu me tahame jõuda. Ükskõik, mis ette tuleb või mis olukord tekib, tuleb edasi liikuda.»

Muusikavideost võib leida ka ei kellegi muu kui Uku Suviste, kes seal basskitarri tinistab. Uku ja Ingmari koostöö sai alguse möödunud aastal jõulutuuril. «Ma olin just paar päeva tagasi superstaarisaatest välja langenud, kui mulle helistati, et kas tahad Uku Suviste, Koit Toome ja Jaagup Tuisuga tuurile minna. Muidugi ma ütlesin «jaa».»

Ingmar rääkis, et ta ise ei tulnudki selle peale, et «Aeg on siin» videosse Uku kaasata. «Seda tegi hoopis üks mees, kellega ma koos kontserdil töötasin. Ta pakkus välja, et las Uku mängib videos bassi naljaga ja minu üllatuseks oli Uku kohe nõus. Ma poleks arvanudki, et niimoodi võib minna.»

Ingmar Erik Kiviloo. Foto: Remo Tõnismäe

Harjutab mitu tundi päevas

Viiuli ja laulmise harjutamisele kulub Ingmaril paar tundi päevas. See on saanud päeva tavaliseks osaks ning õhtuti meeldib talle ka klaveril lugusid harjutada. Laulude kirjutamine edeneb hooti – kui aega on rohkem, siis saab Ingmar rohkem produtseerida, aga näiteks superstaarisaate ajal ei olnud selleks üldse aega.

Oma suurima läbimurdeni jõudis Ingmar ikka superstaarisaates ning vaatab oma kogemusele positiivselt tagasi. Ta jõudis siiski kõige noorema finalistina lausa kuuendale kohale ja sõlmis palju uusi tutvusi.