Juuniori test: Missugune liblikas sa oled?

Suhtlemiseks on liblikatel muuseas väga erilised oskused. Neil on võime näha ultraviolettvalgust, mida inimesed ja suurem osa teisi loomi ei taju. Just ultraviolettvalgus aitab liblikatel leida otsetee õienektarini, sest paljudel lilledel peitub säärane muster, mis justkui reklaamib liblikatele, et toit asub siin. Liblikad pääsevad selle mustri abil kergesti õie sisse ja nektari juurde. See «suhtlus» on hea mõlemale, sest liblikad saavad söönuks ning tolmeldavad õietolmu edasi, et lilled saaksid ka mujale levida. Maitset tunnevad liblikad aga jalgade abil, mis aitab millelegi maandudes kohe ära tabada, kas see on söök või mitte.