Iidsed rulad ja slackline ⟩ Spordimuuseumis saab ekstreemsporti omal nahal kogeda

«X-faktor» pakub ajaloohuvilisele külastajale küllalt vaatamis- ja lugemisväärsust. Seinad on põnevaid teadmisi ja fakte täis kirjutatud nii, et võid veel pikalt lugema jääda. Nendele on talletatud Eesti ekstreemspordi ajalugu, seega saad lugeda näiteks selle kohta, kuidas rulasõit Eestis populaarseks sai.

Neid fakte vürtsitavad mitmed iidsed rulad, millest mõned on lausa nõukogudeaegsed. Huvitav on lugeda, kuidas rulasid tehti mis iganes materjalidest, mida parasjagu leiti. Kellel olid näiteks mudelautodest rattad järgi, need sobisid hästi rula laagriteks. Aga mis kõige olulisem – rulad sõitsid ja nendega sai trikke teha!

Äärmiselt lahe on kogeda ekstreemsportlaste leidlikkust ja nutikust, sest ega Eestis ei pruugi neil kõiki rahalisi vahendeid olla, et parimat tehnikat osta. Väga palju asju on ise tehtud, näiteks lumelauad ja lausa medalid, mida erinevatel võistlustel parimatele anti. Näitusel on esikolmiku medalid Eesti lumelauasõidu meistrivõistlustest, mis on kodus valmistatud. Need pole küll säravast kullast ega hõbedast, aga nad on võib-olla isegi palju tähenduslikumad ja meeldejäävamad.