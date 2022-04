Pärnu noortel on oma televisioon!

Intervjuud Wanda-Helenega juhtis toimekas Loore Lee Allmaa (13), kes ise muidu filmimeistrite ringis ei käigi. Kuid nagu ajakirjanikel ikka, olid tal Wanda-Helenele ette valmistatud küsimused. «Küsimustega aitasid mind huviringis käivad noored ja mõtlesin ka, mida ma ise tahaksin küsida. Selleks et kõik sujuks, harjutasin ma küsimusi ka peegli ees. Eks närv tuli ikka veidi sisse, just publiku pärast,» rääkis Loore Lee meile pärast intervjuud. Tema täispikka intervjuud Wanda-Helenega saab näha PNTV YouTube’i kanalis.

Tristan Eriste (14) on käinud filmiringis juba paar aastat. Selle ajaga on ta omandanud mitmeid oskusi. «Oleme õppinud videote monteerimist, kaameratega filmimist ja ka seda, kuidas otseülekandeid teha,» loetles ta. «Me käisime huviringiga Tallinnas telesaate «Kuldvillak» filmimisel ja pärast selle nägemist vaatan ma kõike hoopis teise pilguga,» jutustas noormees. «Meie pundist ei taha keegi kahjuks kaamera ees olla. Kuid õnneks Loore Lee, kes on siin ka ainus tüdruk, on nõus saatekülalisi intervjueerima,» tunnustas Tristan neiut.