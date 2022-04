Saame tuttavaks ⟩ Mia-Marleen ja Brennet mõistavad teineteist sõnadeta

Tutvusta meile oma hobust Brennetit.

Oleme koos sõitnud kolm aastat ja piltlikult öeldes on ta minu juurde tulnud Läänemaa põldudelt. Ta ei oleks vist kunagi osanud oodata, et satub nii teistsugusesse maailma, nagu seda on ratsasport. Üks asi on põllu peal ringi joosta, kuid teine asi on kõrgel tasemel võistlemine. Grand Prix ja rahvusvaheline tase on kindlasti olnud talle suur elumuutus. Kuid, nagu näha, on ta sellega väga hästi kohanenud, sest ta on võitlejahingega.

Kuidas sulle tundub, kas igast hobusest on võimalik treenida sporthobust?

Oleneb, mis taset soovid saavutada. Ka mina olen pidanud palju Brenneti järgi vaatama, kui kaugele me üldse jõuame, sest suurt rolli mängivad hobuse looduslikud eeldused. Kuid minu arvates on igast hobusest võimalik võtta n-ö maksimumi, kui lood hobusega hea suhte. Brennet on nõus minu pärast tulest ja veest läbi minema. Võistlustules olles ei ole tal vahet, kas tema vastas on Lääne-Euroopa aretusega hobused, kes on sportlikus mõttes suuremate eeldustega. Brennet teeb ikka seda, mida suudab ja võidab neid.

Kas Brennet on sinu parim sõber?

Ma just täna rääkisin emaga, et ma veedan nii palju aega tallis, sest peale ratsutamise meeldib mulle ka oma hobustega suhelda. Ma võin öelda küll, et nad kõik on ka minu parimad sõbrad. Esimese asjana tulebki hobusega hea suhe luua. Osa ratsutajaid vaatab hobust rohkem kui spordivahendit, kuid mina mitte. Selleks et saavutada häid tulemusi, on tarvis mõlemapoolset pingutust ja seda saab vaid läbi vastastikuse usalduse. Mina tean sõnagi lausumata, mida nad mõtlevad. Aga mul on ka inimestest sõpru (naerab).

Mia-Marleenile meeldib hobuste juures see, et nad kõik on eraldi isiksused. Foto: Sander Ilvest

Mida on Brennet sulle õpetanud?

Väga palju, aga eelkõige kannatlikkust ja tarkust mitte omada eelarvamust. Me hakkasime Brennetit ju nullist treenima ja alguses ta oli päris närviline. Me ei saanud teineteisest üldse aru – mina tegin ühte, tema teist. Spordis tuleb kannatlik olla, sest saavutused ei tule üleöö.

Kuidas teie arginädal välja näeb?

Kui võistlusi ei ole, siis kolm korda nädalas ratsutan niisama, teen tavalisi harjutusi ja kaks korda nädalas hüppame, mis hobustele väga meeldib. Oluline on, et hobune saaks ka mentaalselt puhata ja poleks ainult trenn ja trenn. Seetõttu käime nädalavahetustel maastikul jalutamas, loodust nautimas.

Mis kohustused on sul veel seoses Brennetiga?

Iga ratsutaja kohustus on oma hobuse, parima sõbra eest hoolitseda ja olla kindel, et tal on hea olla. Ma käin ka temaga suhtlemas, sügamas, õpetan talle trikke ja annan maiust.

Kas vastab tõele, et hakkasid ratsutamistrennis käima, kui olid viiene?