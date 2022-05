Distsipliin ja austus ⟩ Intensiivne taekwondo arendab keha ja vaimu

Taekwondo pole ehk kõige tavalisem sport, kuhu oma lapsi viiakse. See on füüsiliselt ja vaimselt raske, aga sellest sünnivad tugevad inimesed, kes saavad trennis õpitut ka pärisellu viia. Mida üldse tähendab taekwondo? See on võitluskunst, mida õpetati esialgu Korea sõduritele 1950. aastatel. Sõna taekwondo koosneb kolmest osast – tae on jalg, kwon on käed ja do on teekond, kuidas midagi saavutada.

Taekwondo põhineb pideval kaitsmisel ja ründamisel, kus sa võid kogu aeg jalgu ja käsi kasutada, et vastasest jagu saada. See nõuab täielikku kontrolli oma keha ja vaimu üle, et üle ei pingutaks ja saavutaks oma parima tulemuse. Taekwondo’s on neli põhiprintsiipi – tahtmine, kuulekus, harjutused ja kannatlikkus.

Ülimalt tähtis on distsipliin ja oma ümbruskonna austamine. Saalis on käitumisreeglid väga täpselt paika pandud. Erilist tähelepanu pööratakse riietusele ja rituaalidele, aga sama tähtis on ka austus õpetajate ja kaasvõitlejate vastu.

Keha soojaks ja vaim valmis

Iga treeningu juures on oluline osa soojendusel, kuid taekwondo puhul on see üks kõige tähtsamatest osadest üldse. Kõik lihased ja liigesed tuleb soojaks teha, sest muidu on vigastused ja rebendid väga kiired tekkima. «Teeme umbes pool tundi soojendust, et keha oleks treeninguks valmis,» seletab treener Aleksandr Galaktionov.

Ja tõepoolest, selleks, mis noori ees ootab, peab keha valmis olema küll. Jalad tõusevad muretult metsikutele kõrgustele, korduseid tehakse nii et vähe ei ole. Kõik liigutused on intensiivsed, aga äärmiselt kontrollitud ning graatsilised. Uskumatult ilus on vaadata, kuidas noored kontrollivad oma keha ja igat liigutust.

Alati tuleb meeles pidada, et nii kaitse kui ka ründamine on olulised. Foto: Madis Veltman

Idabloki noored on päris võimsate tulemusteni jõudnud. Treener Aleksandri käe all on sportlased mitmel korral välismaal käinud ja medaleid koju toonud. Aleksandr jälgib, et noored oleksid korrektsed ja käituksid vastavalt taekwondo printsiipidele.

Ühine eesmärk paremaks muutuda

Idabloki klubis hoitakse ühte. Kõik on ühise eesmärgi eest väljas, et areneda ja paremaks muutuda. Kuid tuleb arvestada ka asjaoluga, et kõik noored on erineva kaalu ja pikkusega, mistõttu võivad tulla väikesed ebakõlad sisse treeningutes. «Midagi pole parata, meie suuremad poisid peavad väiksematega treenima, sest neile lihtsalt ei ole kedagi vastu panna,» räägib spordiklubi asepresident Priit Liiu. «Kuid see arendab omamoodi sportlast, kui ta panna ebamugavasse olukorda.»

Nõnda ongi juhtunud, et samal ajal on matil väga erinevatest kaaluklassidest harjutajad ja ei ole ebatavaline, et tüdrukud ja poisid sparrivad omavahel. Kuid see ei ole midagi veidrat, vaid kõik vastased suhtuvad üksteisesse austusega. Kui mõnikord vastane keeb natuke üle ja teeb pisut liiga tugeva löögi, siis on ta kohe kiire vabandama ja vastast aitama.