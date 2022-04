Mis juhtub, kui viia tüdrukud teadusmaailma?

Miks pakuti sellist programmi just tüdrukutele? Statistika näitab, et juba varasest teismeeast hakkab paljude tüdrukute huvi reaalainete vastu vähenema. Ülikooli sisseastumise ajaks on erinevus poiste ja tüdrukute valikute vahel juba väga suur, kuigi nende hinded reaalainetes on sarnased. Tüdrukute teadusest kõrvalejäämise põhjuseks peetakse eelkõige stereotüüpe ehk kinnistunud arusaamasid – kiputakse uskuma, et teadus on pigem poiste ja meeste ala. Selle mõtteviisi muutmiseks pole aga paremat viisi kui oma kogemuste saamine, eriti just loodus- ja täppisteaduste valdkonnas, kus keeruliste nimetuste taga peitub pea piiramatute võimalustega maailm.