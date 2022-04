Lood, mida rääkida ⟩ Gaidlus liidab noori terveks eluks

Lõketest SUP-lauani

Gaidlus ongi rohkem hooajaline, väljas viibitakse aprillist oktoobrini. Siis tehakse lõkkeid, õpitakse sõlmi, matkatakse, ujutakse, käiakse kanuuga ja SUP-lauaga sõitmas jne. Talvel ollakse pigem siseruumides, tegeldakse meisterdamisega ning käsitletakse sotsiaalseid ja ühiskondlikke teemasid. Jürgenson lisas, et päevakajalistel teemadel tuleb noortega palju rääkida, kuna levida võib ka väärinfot. Siis proovivadki gaidijuhid noori huvitavad teemad ka koondistes üles võtta ning anda edasi faktipõhiseid teadmisi. «Meie missioon on kasvatada iseseisvaid ja ennast harivaid lapsi,» täpsustas Jürgenson.

Diandra (vasakul) ja Diane Kallaste. Margus Ansu

Praegu on noorte jaoks südamelähedane teema sõda Ukrainas. «Ka Ukrainas on gaidlus aktiivne liikumine ja meie uksed on ukraina noortele avatud. Soovime, et neil oleks võimalus ka Eestis gaidlusega tegeleda ning seetõttu on nad kõik oodatud meie suvelaagrisse,» rääkis Jürgenson.

Aastas toimub gaididel lausa neli laagrit. Veebruaris on heade mõtete laager, aprillis tähistatakse jüripäeva, suvel on suvelaager ja novembris tibude loendus. «Laagrites proovime noortele pakkuda ikka seda, mida nad ise soovivad teha, ning külla kutsuda just neid külalisi, kes on noorte hulgas populaarsed. Kõik üle 16-aastased noored saavad osaleda ka korraldustiimis,» selgitas Jürgenson.

Miks on tore olla gaid

Kuigi Eestis on noortel võimalus osaleda kõikvõimalikes organisatsioonides või huviringides, siis gaidluses on midagi sellist, mis hoiab noori organisatsioonis aastaid. «Meil on organisatsiooni põhitaladesse sisse kirjutatud, et oleme soe sõpruskond ja mulle ongi gaidlus oluline just kõigi siinsete inimeste pärast,» pani Jürgenson jutulõnga veerema.

Ta näeb, et ka noortele on sõbrad ja sotsiaalne võrgustik olulised. Nimelt kui noortelt küsida, mida te koolis tegite, ei räägi nad õpitud teadmistest, vaid hoopis uutest sõpradest. «Gaidluses suhtledki erineva tausta, iseloomu ja oskustega inimestega, kelle käest uusi asju õppida. Praktiliste ülesannete lahendamisel toetuvad nad üksteise teadmistele ja oskustele, mis on kamba peale väga mitmekülgsed,» lisas Jürgenson.

Gaidid otsisid pargist kevade märke. Margus Ansu

Nõo rühma gaidijuht Mark Bulak täiendas, et lisaks headele sõpradele meeldib talle gaidide mitmetähenduslik tunnuslause «Lood, mida rääkida». See tähendab, et gaidina saad ise lugusid luua, mida teised saavad edasi rääkida, või koguda enda jaoks lugusid, mida teistele rääkida. «Mina olen gaidluses olnud umbes 17 aastat ja sattusin siia tänu oma gaidist tädile. Nende aastatega on mul kogunenud sada või tuhat lugu, mida rääkida. Olen käinud laagrites Prantsusmaal, Hollandis, Eestis ja nüüd korraldan juba ise Lätis ja Leedus laagreid. Ka noorte pealekasvu on võrratu jälgida. Ja nii need lood tulevadki,» selgitas ta.

Sandra (9) hakkas gaidiks oma õdede eeskujul ning talle meeldib selle juures kõik. «Siin me mängime ja õpime ning olen leidnud ka uusi sõpru,» ütles ta. Eriti põnevad on aga laagrid. Sandra on osalenud kahes laagris, millest üks toimus Nõo põhikoolis ja teine oli suvel metsas. «Seal ööbime telgis, kus on tore ka siis, kui vihma sajab,» kinnitas neiu. Eriti meeldivad talle aga hüüud. Nimelt on gaididel tore komme pärast kellegi etteastet hüüda esinejale midagi positiivset. Keegi hüüab hüüu ette ja teised pealtvaatajad hüüavad järgi. Mulle hüüdis Sandra siis nii: «Rigadi, rägadi, risti, rästi, seda tegid nemad hästi!»