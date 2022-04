Jazzkaar kutsub väikseid muusikasõpru loomalaulude peole

Lapsevanematele meenutab see loomalaulude pidu ilmselt aega, kui nad ise olid lapsed. Et veelgi lõbusam oleks, võib kaasa võtta omale armsa looma maski. Paha poleks harjutada kodus ka mõne looma-, linnu- või putukahääle tegemist, järele teha loomade liikumist või lausa lendamist. Kontserdil saab seda kõike ka üheskoos proovida.

Kontserdi perenaine on näitleja ja laulja Saara Pius. Ta on kaasa teinud värvikates lavastustes, muusikalides, filmides, sarjades ja telesaadetes. Jazzkaare perekontserdil on Saarale abiks sõbralikud džässmuusikud: karumõmm Joel Remmel, öökull Janno Trump ja rebane Ahto Abner.