Noor biidimeister ⟩ Olivar: pole mõtet muusikat teha, kui see rõõmu ei paku!

Kui näete mõne laulu juures produtsenti nimega Olivar, siis teate, et tegemist on Rene Oliveri üllitisega. Oliver võttis meid vastu oma isa stuudios, kus ta kõvasti biite treib. Isegi võõrale silmale on selge, et siin tegeletakse suurejooneliselt muusikaga. Silmapiiril terendab eriline DJ vinüülplaadimängija, mille all on loendamatus koguses vinüüle mitmetest kategooriatest.

Kuid see pole ainus koht, kus Oliver muusikat teeb. Ta on ka kodus enda tuppa loonud korraliku kodustuudio, kus saab rahus biite luua. «Ma saan põhimõtteliselt teha nii, et tõusen voodist üles ja lähen otse arvutisse muusikat tegema,» rääkis Oliver rahumeelselt.

Teekond muusika juurde pole siiski olnud täiesti sirgjooneline, kuigi Oliveril on olnud head võimalused. Tema isa Eero Muiste teeb väga raju drum’n’bass muusikat Sound in Noise nime all ja tänu sellele on Oliveril alati hea tehnika käepärast olnud. Nõnda juhtuski, et kümneaastaselt pandi noorele poisile arvutis muusikaprogramm ette ning lasti kätt proovida.

«Kui ma olin kümneaastane, siis tegelesin rohkem jalgpalliga, aga vaatasin kõrvalt, kuidas isa muusikat teeb. Ta andis mulle tarkvara proovida. Tol ajal oli mulle jalgpall veel väga südamelähedane, siis ma ei pannudki eriti muusikat tähele. Aga kui ma olin 13–14, hakkasin aina rohkem muusikat kuulama ja mind hakkas huvitama, kuidas muusikat tehakse,» seletas Oliver.

Oliveril instrumentidest ja tarkvarast puudust ei tule – kõik võimalused on olemas, et ägedat muusikat teha. Foto: Konstantin Sednev

Ta vaatas YouTube’ist ohtralt videoid muusika produtseerimise kohta ja lõpuks küsis isalt arvuti, et saaks tõsisemalt oma biite katsetada. «Ma hakkasin lihtsalt ise proovima ja ei arvanud sellest suurt midagi, aga jäin sellest kuidagi sõltuvusse ja siin ma nüüd olen, kaks aastat hiljem.»

Igast biidist midagi õppida

Fakt on see, et iga tehtud biidiga ei saa rahule jääda, aga katsetama peab ja igast ebaõnnestumisest saab midagi õppida. Oliver on oma hinnangul teinud üle saja erineva biidi, millest ainult mõni läheb läbi. Suurem osa neist jääbki ainult tema kuulda, et ainult kõige paremad teiste kõrvadeni jõuaks.

«Ma olen nüüdseks aastaid harjutanud ja igapäevaselt seda teinud, seega mõnikord tulevadki halvemad biidid, aga mõnikord hoopis superhead, millega ma olen väga rahul,» nentis ta. «Muusikat ei saa surudes teha, vaid sul peab see õige tunne olema, et tahad just siin ja praegu teha.»

Muide, Oliveril on kodus kass, kes on üks suurimatest tema muusika fännidest. Kui Oliver teeb kodus muusikat, võib ta seda üsna valjult lasta, eriti siis, kui kedagi kodus pole. Ent isegi siis tuleb kass kõlarite juurde ja jälgib huviga, kuidas muusikat tehakse, kuni lõpuks kõlarite ees magama jääb.