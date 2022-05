Kaks lõbusat suurt selli ⟩ Clicherik & Mäx hüppavad lavadesse auke

Teil tuli äsja välja uus singel «Pargi 6». Millest see laul räägib?

Clicherik: See räägib aadressist, mis on pea igas Eesti linnas, kus käiakse pidutsemas. Seal on mitmed stereotüübid, mis me oleme kokku toonud, mõned põhinevad ka päriselul.

Mäx: Umbes 70 protsenti sellest loost on küll minuga juhtunud. See on siuke kollaaž kõikidest pidudest, kus käinud olen.

Kuidas te üksteist leidsite ja hakkasite koos muusikat tegema?

Clicherik: Me tundsime üksteist väga noorelt, aga me ei olnud sõbrad. Max oli minu paralleelikas. Mina kolisin vahepeal Soome, sotsiaalmeedias me natuke rääkisime juttu ja siis saime kokku selle kaudu, et Max vaatas mingit animefilmi.

Mäx: Ei-ei! Ma proovisin biite teha ja hoopis Erik vaatas animet ja ütles, et tee «Naruto» biit. Siis me läksime koos peole ja leidsime, et meil oli hästi palju ühiseid huvisid ja artiste, keda me kuulame. Ma hakkasin vaikselt muusikat tegema ja Erik hüppas ka sellele rongile. Meile tundus, et kaks paksu poissi on kuidagi väga eriline kooslus, mis kõigile meeldis, meile meeldis ja oleme siiamaani parimad sõbrad.

Miks te üldse hakkasite muusikaga tegelema?

Clicherik: Me oleme varem öelnud, et see vastus on igavus.

Mäx: See ei ole päris igavus! Minu arust nägi see lihtsalt lahe välja ja ma avastasin, et see on väga hea viis ennast väljendada. Siin ei ole väga sügavat vastust. Me teeme asju, sest see näeb lahe välja või on äge.

Mille järgi te oma nimed valisite?

Clicherik: Ma guugeldasin sõnu, mis lõppevad e-ga, kuni jõudsin sõnani cliché ehk klišee. Panin sellele lihtsalt Erik lõppu. Seal ei ole midagi sügavamat.

Mäx: Mul tuli see täiesti kogemata. Mu pärisnimi ongi Max ning ma tahtsin kiiresti ühe laulu Soundcloudi üles panna, aga mul ei olnud seal kasutajat. Siis tegin seal kasutaja nimega Mäx. Ma ei oska isegi seletada, mis mul peas sel ajal toimus, aga vist on okei! Nüüd on hilja vahetada ka.

Clicherik & Mäx hiphop festivalil. Foto: Remo Tõnismäe

Kui kaua olete koos muusikat teinud?

Clicherik: Neli aastat vist.

Mäx: Neljas aasta läheb praegu, mis on üsna vähe. Vanasti tahtsid veidi valetada oma karjääri pikemaks, aga nüüd on veider öelda, et oleme neli aastat koos muusikat teinud. See tundub päris pikk aeg.

Kas teil on mõned iidolid, kellelt olete eeskuju võtnud?

Mäx: Teadlikult me ei ole kelleltki eeskuju võtnud.

Clicherik: See ei ole küll iidol, aga me kasutame väga palju viiteid teistelt artistidelt.