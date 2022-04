Alpikannist tomatini ⟩ Huviring, kus saab näpud mulda pista

Loodusringis toimuvad tegevused vastavalt aastaaegadele. Kui talvel vaadatakse taimi botaanikaaia troopikakasvuhoonetes, siis kevadel saavad noored rohkem õues ringi uudistada ja ka ise näpud mulda panna. «Tunni teemasid nad väga ette ei tea ning kodus õppima ei pea,» naeris loodusringi juhendaja Tiia Jaanus.

Juba mitmendat aastat loodusringis käiv Georg (11) leiab, et seal õpitakse looduse kohta põnevaid asju. Talle meeldib seda teha just mängu kaudu. «Mulle meeldib mäng, kus me seisame ringis, õpetaja jagab meile kätte kaardid, millel on erinevad puud: mänd, kuusk või mõni lehtedega puu. Siis ta ütleb näiteks, et jooksevad männid või need, kelle puul on käbid. Kui see väide käib sinu käes oleva kaardi kohta, siis tuleb joosta ümber mänguringi ja kiireim on võitja,» kirjeldas ta. Loodusringist on poiss koju viinud ka palju taimi, mis kõik on ilusti kasvama läinud. «Ema kannab taimede eest hoolt ja koju mahub neid veel.»

Söödavad maitsetaimed

Botaanikaaia väravast jalutuskäigu kaugusel on kasvuhoone, kus tund seekord toimus. Kõigepealt vaadati üle potid, kuhu noored märtsi alguses seemneid külvasid. Esimeste tomatitaimedega said lapsed kaasa ka vaatluslehe, kuhu sai märkida, kuidas taim kasvab – millal läheb õitsema, millal tomatid külge tulevad. Lisaks potitomatitele külvati maitsetaimi, nagu basiilik, till, salat ja lihavõttemuru.

Endrik (9) teab, et külvamisel tuleb poti põhja panna kergkruusa, siis täidetakse pott mullaga ja külvatakse seemned. Kõige peale lisatakse veel pisut mulda. «Ma võtsin ühe tomati ka koju, mis kasvab meil aknalaua peal,» selgitas noormees ja lisas, et see on tal esimene kord ise tomatit kasvatada. Endrik leiab, et istutamine on üks loodusringi põnevamaid tegevusi, kuid talle meeldib ka troopikamaja, kus korra sai isegi suhkruroogu maitsta.

Iga taim on erineva iseloomuga ning vajab kasvamiseks hoolt ja armastust. Foto: Konstantin Sednev

Samas tõdes Mirtel (10), et üks tema kasvama pandud salat kuivas kodus siiski ära. «Me küll kastsime seda iga päev, aga mitte kannuga, vaid pritsisime veega,» rääkis neiu. Tema liitus loodusringiga alles hiljuti ja seda kahel põhjusel: üheks olid ringis käivad sõbrannad ning teine põhjus oli soov loodusõpetuses paremaid hindeid saada. «Kui ma siin käin, saan targemaks ja isa ei pea mind nii palju enam õppimises aitama,» oli ta kindel.

Toidu- ja maitsetaimede kasvatamine on eluks vajalik oskus, millest võiks teadmisi ja kogemusi olla kõigil. Toataimedega tutvumine toob meid taimemaailmale lähemale. Seepärast meeldib lastele just kuiv troopikakasvuhoone, kus on palju kaktusi ja muid sukulentseid taimi. Põnev on teada saada, kuidas näeb välja näiteks banaanitaim või kookospalm.