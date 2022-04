Lastekeeles raamat ⟩ «Laste spordi aabits» vaatleb sportimise kõiki tahke

Millised on ohud, mis võivad kaasneda tippspordiga?

Kui lapsed ei saa noores eas piisavalt koormust, võib see neilt tulevikus ära võtta võimaluse tippspordiks. Kui noorelt jäävad noortemahud tegemata, siis hilisemas faasis tippspordiga tegeledes võib see kurvalt lõppeda, näiteks südamehäirete, korduvate vigastuste või valuga.

Sobivad suhted treeneri ja noorte vahel on eraldi teema. Üksikalade puhul on teadmatus ja koorem suurem – kas nii peabki, kas kõik teised treenivad samuti jne. Toome välja mõned ohumärgid, mille järgi laps saab treenides juhinduda ja abi otsida. Anname aabitsas ka nimekirja spetsialistidest, kelle poole murede puhul pöörduda.

Me ei õpeta oma aabitsas lapsi tippsportlaseks treenima, vaid anname neile piisavalt oskusi ja tahtmist, mille korral on lihtsam tippspordi maailma siseneda. Soovitame lapsevanemal ja treeneril alati last jälgida, kas tal tekib äkilisi muutusi söömises, treenimises, suhetes eakaaslastega jne.

Kas sellised olukorrad on tippspordis vältimatud?

Tippspordis puututakse kindlasti rohkem kokku ülekoormuse ja vaimse pingega. Nii meeskond, üksiksportlane kui ka treener on saavutuse nimel valmis endast väga palju andma. Seetõttu tõenäosus sellisteks olukordadeks on tippspordis kindlasti suurem. Meie eesmärk on neid olukordi ennetada ja anda nii lapsele, tema vanemale kui ka treenerile võimalikult tugev alus, et hoida pingelisi olukordi minimaalsena.

Kas ka Rocki tänased treenerid on omal ajal mõne mainitud ohuga silmitsi seisnud?

Kindlasti on. Sel ajal, kui Tanel Tein, Valmo Kriisa, Tarmo Kikerpill jt noortetrennides osalesid, õpetati lapsi nii, kuidas endale õigem tundus. Kriisa mainis, et kedagi ei huvitanud, mida sa sõid või jõid. Vanemate poiste pealt vaatasid – kui suuremad sõid enne mängu šokolaadi, siis arvasid ka nooremad, et nii peab tegema.

Tüdrukute trennidest on mul meeles treeneri korraldus võistluste ajal Coca-Colat juua, et keha suhkrutase kiiresti üles saada. Korraks võib see aidata, aga pikaajaline tagajärg on hullem. Kriisa meenutas, et toona oli mängude ajal vedeliku tarbimine keelatud. Täna ei näe aga ühelgi spordialal kedagi veepudelita võistlemas või treenimas.

Vaimselt traumeerivaid hetki mehed oma noorpõlve treeningajast ei mäleta. Eks treenerid ikka karjusid ja tõstsid häält, aga see oli pigem normaalne. Treeneri ja treenitava suhe on fookusesse tõusnud alles viimasel ajal. See paneb ka minevikule mõtlema, et kas kõik ikka pidi nii olema, nagu oli.

Kuidas tekkis idee koostada «Laste spordi aabits»?