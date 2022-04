Viiplev noorsootöötaja ⟩ Jaan-Raul ühendab kurte ja kuuljaid

Kuidas sai sinust noorsootöötaja?

Ma olen 2019. aastast saati toimetanud Eesti kurtide noorte organisatsiooni (EKNO) noortevaldkonnas ja õppinud Tartu Ülikoolis eripedagoogiks. Sealt see mõte tekkiski.

Aga miks just töö noortega?

Viipekeelsetel noortel on palju toimetusi, millega nad peavad suures infosulus toime tulema. Nemad ei saa raadiost uudiseid kuulata, nad ei tea, et poes mängib muusika, aga neil on ka õigus infole ligi saada ja see on mulle südamelähedane teema. Samuti soovin tuua esile viipekeelsete noorte huvisid kohalikes omavalitsustes.

Kas asjad on kurtide jaoks ka ajaga natuke paremaks läinud?

On ikka. Kümme aastat tagasi ei olnud olukord üldse nii hea kui praegu. Siis suhtuti ka ühiskonnas viipekeelsetesse noortesse pilkavalt, mida nüüd enam nii väga ei kohta. Mäletan, et kui olin umbes 17, oli kogu info eesti keeles ja ma pidin pingutama ja lugema. Aga nüüd on näiteks valitsuse pressikonverentsidel viipekeelsed tõlgid. Ka sotsiaalmeedia on hea keskkond, kus midagi jagades levib see kiiresti. Minu nooruses ei olnud üheski noortekeskuses viipekeelset noorsootöötajat või kedagi, kes on piisavalt teadlik eesti viipekeelest või kurtide kultuurist. See on üks peamine põhjus, miks ma noorena ei läinud noortekeskusse.

Millistel teemadel noored kõige rohkem suhelda soovivad?

Ukraina teemad huvitavad noori, kuid soovitakse rääkida ka vaimse tervise teemadel ja koroonast.

Kuidas noorsootöötajad noori toetavad?

Tartu noorsootöö keskuse töötajad on minu hinnangul imelised. Nad on iga kell valmis noori kuulama ja aitama ning julgustavad oma ideid ellu viima. Vaimse tervise teemade puhul oleme kutsunud koolitajaid või koostanud ise ettekandeid. Näiteks mõni nädal tagasi oli teemaks «Kuidas ennast motiveerida?», kolmapäeviti toimub «Tervisliku eluviisi klubi» ja ühe noore algatusel alustas märtsi lõpust «Vaimse tervise klubi», mida ta ise korraldab.

Mis sulle noortekeskuses töötamisel meeldib?

Minu kolleegid, sest meie meeskonnavaim on väga hea. Olen töötanud kohtades, kus suhtumine oli selline, et «ah, oled kurt, mis siis ikka» ja pigem unustati ära, et ma olemas olen. Aga siin olen meeskonda kaasatud. Kolleegid vaatavad mind kui tavalist inimest ja see meeldib mulle väga.

Tänu sellele, et ma siia tööle tulin, hakkasid ka viipekeelsed noored keskuses käima. Mu eesmärk on just kuuljate teadlikkust tõsta, et nad teaksid viipekeele ja kurtide olemasolust. Noortekeskuses on viipekeelsed ja mitteviiplevad noored koos, neil on võimalik integreeruda ja omavahel suhelda. Minu eesmärk on peaaegu täidetud ja see on väga hea.

Jaan-Raul julgustab nii kuuljaid kui ka viiplevaid noori ikka omavahel suhtlema. Foto: Margus Ansu

Kas noortega töötamise juures on ka midagi rasket?