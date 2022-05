Saame tuttavaks ⟩ Kunstnikuhingega Mirel loob sügava sisuga maale

Ma arvan, et inimesi. Kui joonistada loomi, saab neile panna nunnu nina ja karva, aga inimesega nii lihtne ei ole. Arvan, et näojoonte järgi on aru saada, milline on inimese iseloom. Kui ma suudan luua pildi, mis paneb inimest seda pikemaks ajaks vaatama ning selle üle mõtlema, on tore. Ka inimese figuuri on minu arvates palju raskem joonistada kui näiteks looma oma. Ja taimi või maastikku on kõige kergem joonistada.

Kas kunsti kaudu saad ennast kõige paremini väljendada?

Kindlasti. Mulle meeldib, kui mu töödes on sügavam mõte. Mitte nii, et pildil on lihtsalt ilus lilleke, vaid näiteks et see lilleke võib siit maailmast kaduda, kui me oma käitumisviisi ei muuda. Kui ma olen näiteks väga kurb, siis saan oma tunded paberile panna ja sedasi oma sisemusest kergemini aru saada. Sama on ka siis, kui olen äärmiselt õnnelik.

Viimne rahulik uni: Me elame ajal, kus maailmas on palju mõtlematut reostamist ning vähe jätkusuutlikku mõtlemist. Puu sümboliseerib kõiki maailma lapsi, kes magavad rahus ega oska tulevikku karta. Puujuured jõuavad reovedelike, bensiini ja prügi hulka ning see mürk kandub aeglaselt ülespoole edasi. Pildi põhimõte on, et kui me jätkame looduse rikkumist samade eluviisidega, kandub tulemus lõpuks meie laste ja lastelaste kaela, kui nemad suureks kasvavad. Foto: Erakogu

Milline on olnud sinu kõige suurem väljakutse seoses kunstiga?

Ma ei ütleks, et olen ühe võistluse töödega rohkem vaeva näinud kui mõne teisega. Iga töö on omamoodi suur väljakutse ja mistahes tööd ette võttes ma ei mõtle, et sellega hakkan rohkem tegelema kui teisega. Olen igasse töösse pannud kõik, mida sel hetkel olen mõelnud ja tundnud. Kõik sõltub ka päevast. Mõni päev on nii, et väiksemgi joonistus võtab palju aega, aga teinekord võtan pintsli kätte ja suur töö ongi valmis.

Mis sa arvad, kas kõik inimesed oskavad joonistada?

Ma arvan, et mõnele on neid geene rohkem antud ning tema käsi voolab paberil veidikene paremini. Aga usun, et joonistamist on võimalik õppida. Kui inimene ütleb, et ei oska joonistada, siis ma arvan, et omamoodi oskab joonistada ikkagi igaüks. Seda võib kutsuda ka stiiliks ja kõigil on erinev stiil, mida ei saa omavahel võrrelda.

Sõbrapäevik Lemmiktoit: õun ja avokaado

õun ja avokaado Hingeloom: rebane

rebane Lemmiktund: ajalugu

ajalugu Lemmikfilm või -seriaal: Endla teatri lavastus «Noor jää»

Endla teatri lavastus «Noor jää» Eeskuju: minu kaks sõpra