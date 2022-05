Noored näitlejad ⟩ Lottemaa toimekas seltskond valmistub juba suveks

Franko: Kuna igal rollil on vähemalt kaks dublanti, siis saame ise oma graafiku ära jaotada. Tavaliselt on nädal tööl, nädal vaba.

Franco: Jah! Kui ma kümneaastasena siin käisin, suurenes minu soov näitlejaks saada veelgi. Ma proovin kõik teha nii, et see tulevikus võimalikuks saaks.

Alice: Ma olen näiteringis käinud juba aastaid. Siin me ei õpi näitlemist, nagu teatrikoolis, ning näitlemine teemapargis ja laval on kaks erinevat asja. Varsti lõpetan gümnaasiumi ja usun, et proovin ikka lavakasse (Eesti muusika- ja teatriakadeemia lavakunstikool – toim) sisse saada. Kui see ei õnnestu, siis äkki lähen hoopis õpetajaks õppima.

HEA TÖÖKOHT. Lottemaal on ühes taktis hingav sõpruskond

Ega niisama pole öeldud, et me kõik oleme kunagi tahtnud näitlejaks saada. Ka programmijuht Hana Kivi tõdes, et casting’ud Lottemaale tööle saamiseks on noorte seas populaarsed. «Tase on kõrge, nad on juba tulles tugevad näitlejad.» Lottemaal kaheksa tundi rollis olemine siiski erineb teatrilaval näitlemisest, kuid noored saavad Kivi sõnul sellega suurepäraselt hakkama. «Siin õpitakse juurde ka lasteteatri omapära.»

Hana Kivi. Foto: Jüri Looring

Noored, kes suve teemapargis ära töötavad, tulevad ka järgmisel ja ülejärgmisel aastal tagasi. «Siin on midagi, mis neid tagasi tõmbab,» mõtiskles Kivi. Ta usub, et üks asi on meeldiv töö, kuid teine on noorte omavaheline klapp. Tema sõnul käivad noored pärast tööpäevi koos teatris, kinos või kontsertidel ning suhtlevad ka väljaspool hooaega. «See on ühes taktis hingav sõpruskond,» kinnitas ta.

Sel aastal on Lottemaa programmis palju muudatusi. Hommikupoolikul oodatakse külastajaid Paula muusika-, Sofia balleti- ja Anna aiatundi. Suve kõrgpunkt on aga doktor Ave ning jänes Mihkli pulmapidu. Uue tegelasena liigub ringi pardipoeg Hubert, kes on seni munas olnud ja nüüd lõpuks munast koorunud.