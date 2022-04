Lapsed mängivad, naised õmblevad ⟩ Sõjapõgenikud said ajutise elupaiga Tallinki kruiisilaeval

Isabelle tegi viimati lõbureise enne koroonapuhangut 2020. aastal ning nüüd sõlmis Tallink Grupp sotsiaalkindlustusametiga lepingu, et pakkuda kuni 2100 inimesele ajutist elupaika. Laevale paigutati ümber inimesed, kes muidu viibisid hotellides üle Eesti.

Praeguseks on laevale ümber kolinud enam kui 1500 sõjapõgenikku. Kõigile neist pakutakse kajutites majutust ja iga päev kolme einet. Neil on võimalik ööpäev läbi laevalt lahkuda ja tagasi tulla, ent lemmikloomad ja külalised ei ole lubatud. Selleks on neile antud kaardid, mille alusel saavad nad end laeva sisse ja laevast välja piiksutada. Nad liiguvad läbi laeva autoteki, kus turvamees hoiab samuti toimuval alati silma peal.

Siit saavad ukrainlased laevalt sisse-välja käia. Foto: Tairo Lutter

Laeval ringi liikudes märkab peamiselt seda, kuidas lapsed jooksevad ringi ja vanemad üritavad nende kannul püsida. Vaikset kohta laeval ei leidu, sest laste kilked kõlavad igal pool. Toiduvalik on kirju, laeval olijad saavad valida näiteks kalapulkade, seljanka ja hakkliha vahel.

Päeviti on laev tühjem, sest paljud põgenikud on juba mandril tööd leidnud, lapsed käivad koolis või lasteaias või siis veedavad inimesed lihtsalt aega linna peal. Kui on soov laeval aega parajaks teha, siis on ka seal mitmeid viise meelelahutuseks. Lastele on mitu mängutuba, kus neil hoiavad silma peal Ukraina keelt kõnelevad mängujuhid, kes pidid algul laevale üldse tantsijaks tulema. Vanemad saavad soovi korral telekat vaadata ja arvutis surfata.

Lapsed mängutoas. Foto: Tairo Lutter

Ülemäära palju ruumi elamiseks ei ole, aga inimesed olemise üle ei kurda. Suure akna all vaatab vanem meesterahvas telefonist jalgpalli ja paarkümmend meetrit kaugemal õmblevad vanaprouad Ukraina värvidega käepaelu. Mõned istuvad suures ruumis teleka taga ja jälgivad Ukraina telekanalitest, mida president Zelenskõi räägib.

Suur ja uhke tax-free-pood on ümber ehitatud pakihoiuks, kuhu põgenikud saavad oma suuri kohvreid ja kotte jätta. Pakihoidu on paigaldatud ka külmkapid, kus hoitakse näiteks beebitoitu ja muid kergesti riknevaid tooteid. «Siiamaani pole mingeid vargusi ette tulnud, kuna pakihoid asub täpselt infoleti kõrval, kus meie töötajad kogu aeg viibivad,» selgitas Tallinki kommunikatsioonijuht Katri Link.

Mõned põgenikud saavad juba laevalt lahkuda, sest on leidnud endale uue elupaiga. Foto: Tairo Lutter

Laeval on avatud ka tervishoiupunkt, mis pakub ajutistele elanikele esmaabi ja nõustamist. Lisaks toimuvad infopäevad ja nõustamised, mis aitavad sõjapõgenikel Eesti eluga kohaneda. Põgenikele on selgeks tehtud, et järgmise nelja kuu jooksul Isabelle kuhugi ei liigu. Samal ajal kui põgenikele üritatakse Eestis elamist ja töökohti leida, saavad nad laeval elada.