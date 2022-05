Noor reporter ⟩ 13-aastane Loore Lee intervjueeris president Alar Karist

Loore Lee leiab, et oluline on noorte ettevõtlushuvi märgata ja tunnustada, sest positiivne tähelepanu annab meeskonnale kindlust, et liigutakse õiges suunas. «Tunnustus teeb rõõmu ja tekitab tänutunnet meie klientide kui ka kõigi teiste ees, kes on meid julgustanud ja toetanud,» oli ta liigutatud. Tüdrukud ei ole veel otsustanud, kas plaanivad minifirmast välja kasvatada ka päris ettevõtte. «Analüüsime Riia messil osalemise tulemusi, et hinnata, kas ka välisturg võiks tootest huvitatud olla ja siis vaatame edasi» lisas Loore Lee.

Neiu usub, et võistlusel tõi neile edu visa töö, tugev ja ühtehoidev meeskond ning pere ja sõprade toetus. «Meie käsitööringi õpetaja Eve Varik on aidanud käsitöönippidega ja täname ka Pernova hariduskeskuse juhatajat Kaire Mertsinit, kes laskis meil isepäiselt toimetada presidenti külla kutsudes,» oli ta tänulik.

Pere toetus

Öeldakse, et kes palju teeb, see ka palju jõuab ning tundub, et Loore Lee puhul peab see ütlus paika. Ta ise arvab, et toredad ja head inimesed ongi tema energiaallikaks. «Puhkamine on kõige raskem osa. Olen avastanud, et puhkan kõige paremini ühest tegevusest siis, kui teen midagi muud: koolitööst puhkan minifirmat arendades, minifirma tegemisest puhkan PNTVs tegutsedes ja nii edasi,» selgitas ta. Lisaks meeldib talle raamatuid lugeda, kuid ka selleks on aega vaja.

Loore Lee suurimad toetajad on tema pere ja vanavanemad. «Juba lapsest saati on mulle õpetatud, et kui kuidagi ei saa, siis tuleb mõelda, kuidas saaks.» See on neiule andnud tõdemuse, et igale olukorrale on alati lahendus olemas. Teine perekonna kaasa antud mõte on jääda iseendaks. Ka seda proovib ta mitte unustada.

Mida aga oskab Loore Lee oma kogemusest teistele noortele soovitada? «Olge julged ja ettevõtlikud ning proovige ise midagi teha. Lugege raamatuid, tulge arvutitest ja telefonidest välja ja nautige loodust enda ümber. Elus on nii palju põnevat!»